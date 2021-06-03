Преимущества топливных карт

Многие сети автозаправок переходят на безналичный расчет и предлагают своим клиентам пластиковые топливные карты. Это своеобразные аналоги банковских карт, информационные носители, в памяти которых фиксируется остаток в литраже и сумма, на которую водитель еще может заправиться. Какую топливную карту выбрать – дело каждого автолюбителя или владельца транспортного средства. Многие известные АЗС выпускают свои карты, которые для постоянных клиентов могут накапливать приятные бонусы.

Топливные карты пришли на смету топливным талонам, которые изготавливались из картона и были весьма неудобным. Их каждый раз нужно было сдавать в бухгалтерию, а карты фиксируют данные онлайн, которые можно посмотреть на сайте АЗС через личный кабинет владельца. Там же происходит пополнение счета, блокировка и прочие манипуляции. В основе топливных карт сложные микропроцессоры, связанные с Интернетом. Они бывают не лимитированные и лимитированные. Частные лица выбирают для себя не лимитированные варианты. А вот первые с лимитом подходят предприятиям и предпринимателям, которые имеют наемных водителей. Их выпускают на определенное время, и действуют они в определенном регионе или только с определенными АЗС. Так юридические лица контролируют своих работников и их расход топлива.

Сегодня топливной картой может владеть любой желающий. Они позволяют совершать заправку по безналичному расчету и имеют другие плюсы:

иногда возможна отсрочка платежа;

персональные топливные карты лояльности начисляют постоянным клиентам существенные бонусы;

при длительном сотрудничестве с АЗС клиенту предоставляется кэшбэк или скидка, которая может доходить порой до 5%;

сумма, которую автомобилист отдает за полный бак топлива и платит за него картой, несколько ниже, чем на наличный расчет;

пополнить баланс топливной карты можно через удобные платежные системы, например, Юмани, Вебмани, Киви и т.д.;

можно устанавливать лимит заправки, например, на день, неделю, месяц, что позволяет компаниям лимитировать заправку своих водителей и контролировать расход бензина;

сотрудники АЗС не могут совершить махинации с топливной картой;

оплата картой АЗС занимает всего несколько секунд, не нужно ждать, когда оператор найдет сдачу с наличности.

На предприятиях, где выдают топливные карты, больше не составляют авансовые отчеты, не собирают чеки, которые часто теряются. Топливные карты – это удобно, экономно и надежно!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.