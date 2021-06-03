Преимущества топливных карт

Многие сети автозаправок переходят на безналичный расчет и предлагают своим клиентам пластиковые топливные карты. Это своеобразные аналоги банковских карт, информационные носители, в памяти которых фиксируется остаток в литраже и сумма, на которую водитель еще может заправиться. Какую топливную карту выбрать – дело каждого автолюбителя или владельца транспортного средства. Многие известные АЗС выпускают свои карты, которые для постоянных клиентов могут накапливать приятные бонусы.
Топливные карты пришли на смету топливным талонам, которые изготавливались из картона и были весьма неудобным. Их каждый раз нужно было сдавать в бухгалтерию, а карты фиксируют данные онлайн, которые можно посмотреть на сайте АЗС через личный кабинет владельца. Там же происходит пополнение счета, блокировка и прочие манипуляции. В основе топливных карт сложные микропроцессоры, связанные с Интернетом. Они бывают не лимитированные и лимитированные. Частные лица выбирают для себя не лимитированные варианты. А вот первые с лимитом подходят предприятиям и предпринимателям, которые имеют наемных водителей. Их выпускают на определенное время, и действуют они в определенном регионе или только с определенными АЗС. Так юридические лица контролируют своих работников и их расход топлива.
Сегодня топливной картой может владеть любой желающий. Они позволяют совершать заправку по безналичному расчету и имеют другие плюсы:
На предприятиях, где выдают топливные карты, больше не составляют авансовые отчеты, не собирают чеки, которые часто теряются. Топливные карты – это удобно, экономно и надежно!* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+