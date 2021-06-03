Президент России подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Выплату в размере 10 тысяч рублей планируется произвести в августе – декабре 2021 года одному из родителей. Причем она осуществляется на каждого ребенка.

Также, согласно указу, денежные средства положены россиянам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Выплаты за своих детей может получить также один из родителей.

Как сообщается на портале Госуслуг, для назначения такой выплаты россиянам нужно обратиться в Пенсионный фонд России или подать заявку на портале с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Ранее поданные заявления для других выплат не подойдут.

Отметим, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении им мер соцподдержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.