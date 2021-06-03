Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Зачем нужна редомициляция?

02 июля 2021 12:20  [1]

Владельцам крупных компаний иногда приходится переносить свою организацию из одной страны, в другую. Это весьма сложный процесс, но сейчас есть процедура, которая упрощает перенос, и называется она – редомициляция. Редомициляция – перенос организации из одной страны, в другую, без необходимости закрывать ее. При этом полностью сохраняет все договора, обязательства. По факту меняется только юридически адрес компании, и она подчиняется законом новой юрисдикции.

Стоит отметить, что редомициляция возможна только при 1 условии, когда обе страны поддерживают этот процесс переноса юридических данных организации. Так что если какая-то из стран не дает разрешение на эту процедуру, то нет никаких реальных возможностей перенести действующую компанию. Необходимо будет закрыть ее, после открыть уже в новой стране.

Причины редомициляции

По статистике, самая главная причина в переносе компании заключается в снижении налоговой ставки. Владелец организации ищет юрисдикции, как правило, офшорные, где полностью отсутствует или низкая налоговая ставка на прибыль. При этом он продолжает вести свою деятельность, получать дополнительную прибыль, так как меньше платить налогов.

Также причиной становится выход на новые рынки, уйти от пристального внимания регулирующих служб, повысить прозрачность компании, новые партнеры или инвесторы, которые находятся в другой стране и так далее.

Как проходит редомициляции

Процедура весьма проста, но требует сбора полной документации, внимательности и одобрения от стран в которой находится активная компания, и в которую переносится. Поэтому разберем порядок редомициляции:

  1. Необходимо проверить допуск редомициляции в 2х странах, откуда и куда переносится компания.
  2. Правильно оформить заявку на редомициляцию по законодательству страны, в которую переносят компанию.
  3. Дождаться одобрения заявки.
  4. Сразу приступать к полному переносу организации.
  5. После переноса сразу внести компанию в реестр страны.
  6. Проверить, были ли удалены данные из прошлого реестра.
  7. Продолжать работать, развиваться и соблюдать все законы страны, в которой находиться компания.

Весьма простые шаги, но они требуют много времени и сил. Обратите внимание, что в России невозможно сделать процедуру редомициляции не закрыв компанию. Другими словами, данная процедура невозможно. При этом легко можно сделать редомициляции иностранной компании в Россию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph