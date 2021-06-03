Зачем нужна редомициляция?

Владельцам крупных компаний иногда приходится переносить свою организацию из одной страны, в другую. Это весьма сложный процесс, но сейчас есть процедура, которая упрощает перенос, и называется она – редомициляция. Редомициляция – перенос организации из одной страны, в другую, без необходимости закрывать ее. При этом полностью сохраняет все договора, обязательства. По факту меняется только юридически адрес компании, и она подчиняется законом новой юрисдикции.

Стоит отметить, что редомициляция возможна только при 1 условии, когда обе страны поддерживают этот процесс переноса юридических данных организации. Так что если какая-то из стран не дает разрешение на эту процедуру, то нет никаких реальных возможностей перенести действующую компанию. Необходимо будет закрыть ее, после открыть уже в новой стране.

Причины редомициляции

По статистике, самая главная причина в переносе компании заключается в снижении налоговой ставки. Владелец организации ищет юрисдикции, как правило, офшорные, где полностью отсутствует или низкая налоговая ставка на прибыль. При этом он продолжает вести свою деятельность, получать дополнительную прибыль, так как меньше платить налогов.

Также причиной становится выход на новые рынки, уйти от пристального внимания регулирующих служб, повысить прозрачность компании, новые партнеры или инвесторы, которые находятся в другой стране и так далее.

Как проходит редомициляции

Процедура весьма проста, но требует сбора полной документации, внимательности и одобрения от стран в которой находится активная компания, и в которую переносится. Поэтому разберем порядок редомициляции:

Необходимо проверить допуск редомициляции в 2х странах, откуда и куда переносится компания. Правильно оформить заявку на редомициляцию по законодательству страны, в которую переносят компанию. Дождаться одобрения заявки. Сразу приступать к полному переносу организации. После переноса сразу внести компанию в реестр страны. Проверить, были ли удалены данные из прошлого реестра. Продолжать работать, развиваться и соблюдать все законы страны, в которой находиться компания.

Весьма простые шаги, но они требуют много времени и сил. Обратите внимание, что в России невозможно сделать процедуру редомициляции не закрыв компанию. Другими словами, данная процедура невозможно. При этом легко можно сделать редомициляции иностранной компании в Россию.

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