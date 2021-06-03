Шумомер - для контроля уровня шума в профессиональной деятельности

Прибор, который решит проблемы шумового загрязнения.

Шумомер – это аппарат, электронный прибор для объективного измерения шумовой нагрузки. Шумомер купить можно во многих местах, но только у нас в нашем интернет-магазине можно без проблем приобрести качественную, надежную и долговечную модель по невысокой цене.

Шум – это хаотичный, беспорядочный набор звуков, которые обладают разной силой, частотой вибрационных колебаний и интенсивностью. Человека каждый день, в разных средах, как на улице, так и на работе или дома окружает огромное количество источников шума.

Источники шума:

· Автотранспорт.

· Строительно-монтажные работы.

· Звуковая аппаратура.

Автотранспорт оказывает самую большую негативную шумовую нагрузку на организм человека. Исходя общемировой статистики более 60% жалоб на шум приходится именно на автомобили.

Прибор для измерения шума – это в большинстве моделей портативный агрегат, предназначенный для измерения шумовой нагрузки. Габариты прибора достаточно скромные он с легкостью может поместиться в карман или небольшую сумку.

Измерение шума обязательно должно вестись, как на улице, так и в помещении. Ведь научно доказано, что повышенный уровень шума может вызывать у человека серьезные проблемы со здоровьем. Слуховое восприятие человека составляет 130 дБ. А шум в пределах 140 дБ уже вызывает у людей резкую боль в ушах и может стать причиной серьезных нарушений в слуховом аппарате.

Измеритель шума позволил классифицировать данное явление по характеру происхождения:

· Гидродинамический.

· Аэродинамический.

· Механический.

· Электродинамический.

Также есть градация шумов по частоте:

· Низкочастотный до 300 Гц.

· Среднечастотный значение находится в диапазоне от 300 до 800 Гц.

· Высокочастотный показатели превышают частоту в 800 Гц.

По спектральному характеру шум можно разделить на такие группы, как тональные и широкополосные. Что же касается времени действия, то прибор для измерения частоты звука определяет следующие категории, а именно:

· Постоянный.

· Временный, который в свою очередь делится на (колеблющийся, прерывистый и импульсный).

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