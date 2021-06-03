Порядок предоставления мест в студенческих общежитиях, заселения и выселения

Решение о предоставлении места в общежитии обучающемуся на территории Российской Федерации принимает учебное подразделение. Студенческий городок распределяет места в общежитиях между учебными подразделениями, а также контролирует отсутствие финансовых, материальных и дисциплинарных задолженностей у заселяющихся.

Об этом рассказал проректор по учебной работа Дальневосточного федерального университета Антон Тарабаев.

Распределение мест в общежитиях между учебными подразделениями закрепляется приказом ректора. Места для различных категорий обучающихся, в том числе иностранцев, 1 курса и т.д. включены в общее количество выделенных учебному подразделению мест.

Обучающимся, указанным в части 5 статьи 36 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. Такие обучающиеся освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.

Представитель Министерства науки и высшего образования РФ Аскар Мурсалов уточнил, что ежегодно определяются приоритетные категории для заселения в общежития. Обычно это социальные категории, победители предметных олимпиад различного уровня, 1 курс (бюджетный набор, затем дополнительный набор), иностранцы (внешнеполитические квоты, дальнее зарубежье, затем ближнее зарубежье), студенческий актив общежитий и т.д.

С обучающимся, нуждающимся в общежитии, заключается договор найма жилого помещения. Договоры найма составляются в двух экземплярах, один хранится у проживающего, другой находится в администрации студенческого городка.

Вселение в общежитие производится заведующим общежития на основании договора найма жилого помещения, паспорта заселяющегося гражданина и справки о состоянии его здоровья.

При заселении в общежитие обучающиеся должны быть ознакомлены с Положением о Студенческом городке, Правилами проживания в общежитии и пройти соответствующие инструктажи по пожарной безопасности, технике безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и др. Инструктажи проводятся заведующим общежития.

Размер оплаты за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующим приказом ректора высшего учебного заведения. Плата за проживание в общежитиях взимается с обучающихся за все время их проживания.

Подробные инструкции о порядке заселения как правило указаны в дорожной карте.

В случае расторжения договора найма жилого помещения проживающий в трехдневный срок обязан освободить занимаемое место в общежитии, сдав заведующему общежития данное место в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном состоянии.

При выселении до окончания срока договора найма жилья необходимо уведомить ПСС общежития вашего учебного подразделения о желании выселиться из общежития. Также нужно сдать мягкий инвентарь и постельные принадлежности. Уведомить вахту или заведующую общежитием о том, что комната готова к проверке. После того, как сотрудник общежития проверит комнату и примет ее, сдать ему ключи. Поставить печать о том, что комната сдана, на подготовленном заявлении о выселении. Заявление с отметкой общежития и бухгалтерии об отсутствии задолженностей (606М) нужно отдать в деканат для подготовки приказа. В студенческий городок отдать дополнительное соглашение к договору найма об изменении срока проживания в общежитии. Также, в случае необходимости, можно написать заявление на возврат средств, оплаченных за проживание (606 каб.). Средства будут перечислены после издания приказа о выселении.

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