Шесть социальных проектов первичных отделений "Единой России" будут реализованы в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Социальные проекты нижегородских первичных отделений "Единой России" стали победителями Всероссийского конкурса партии. Всего было отмечено 13 проектов, и шесть из них – проекты сормовских "первичек". Все они касаются благоустройства территорий. Об этом рассказали в пресс-службе РИК НРО "Единая Россия".

В Сормовском районе прошло выездное совещание по реализации социальных проектов-победителей. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Артем Кавинов, глава администрации и секретарь местного отделения партии района Светлана Горбунова, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов, генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

Участники совещания оценили проекты, осмотрели территории, на которых они будут реализованы, обсудили с секретарями «первичек» вопросы поддержки, взаимодействия и контроля над ходом работ. Инициативы жителей будут реализованы уже в этом году.

Как сообщил Артем Кавинов, от Нижегородской области на общероссийский конкурс было подано 56 заявок, из них 13 стали победителями, шесть призеров – сормовские проекты.

"Сегодня время инициативных и неравнодушных людей. У нас реализуется очень много программ, и федеральных, и региональных, чтобы люди сами могли для своего дома, для своего двора выбрать интересный проект и поучаствовать в нем. И те идеи, которые мы видим сегодня, - это инициатива жителей. А вместе с ними и предпринимателей, которые им помогают, администрации, представителей общественных организаций. Целого круга неравнодушных людей, которые подхватывают идею, подготавливают проекты, защищают их. А дальше следят очень внимательно за качеством и сроками выполнения работ. Я очень рад, что такие инициативы жителей, такие проекты, связанные с социальными историями, получают поддержку", - сказал депутат.

В числе победителей проект "Мы выбираем спорт" первичного отделения "улица Щербакова" по установке спортивной площадки рядом с домами №17 и 19. В домах проживает много молодых семей с детьми, жители давно мечтают о спортивном комплексе. Во дворе когда-то была спортплощадка, которая со временем полностью разрушилась и заросла травой. Благодаря победе в конкурсе здесь оборудуют спортивную зону. Кроме того, районная администрация в этом году приведет придомовую территорию в порядок и установит рядом еще и современный детский комплекс.

Глава района Светлана Горбунова отметила, что администрация готова поддержать проекты "первичек" и, по возможности, оказать дополнительную помощь в развитии территорий.

"Очень рада, что наши активисты выиграли шесть позиций, и благодаря этому мы сможем привести в порядок еще больше территорий. Например, на Щербакова уже запланирована детская площадка. Теперь рядом еще поставим и спортивные элементы - будет целый комплекс для активного отдыха. Среди победителей есть проект по благоустройству территории на улице Стрелковой рядом с речкой Хальзовка, там нигде нет ни детских, ни спортивных площадок. Также проведем благоустройство и установим там игровые и спортивные элементы", - рассказала она.

Также реальностью станет мечта о ремонте заброшенной спортивной коробки во дворе для жителей нескольких многоквартирных домов с улицы Островского. Сейчас на площадке, установленной более 30 лет назад, не просто невозможно заниматься спортом, но и небезопасно. На общем собрании жители приняли решение разработать проект "Безопасный спорт" и участвовать в конкурсе. Администрация района поддержала инициативу и поможет в ее реализации. В этом году на площадке совместными силами приведут в порядок покрытие, заменят ограждение и сетку.

В рамках проекта первичного отделения партии поселка Копосово спортивное оборудование появится и на берегу Лунского озера. На этом озере отдыхает и гуляет большое количество жителей поселка и прилегающих к нему дачных массивов, приезжают жители и с других районов города. В свое время администрация привела в порядок пляж, установила игровую детскую площадку. Теперь для любителей активного отдыха еще появятся и тренажеры для занятий спортом.

Контроль за выполнением работ будут осуществлять активисты "первичек", депутаты и общественные контролеры.

"Мне очень приятно как жителю Сормова, что наш район стал лидером по количеству выигранных проектов. Это говорит о том, что здесь живут активные и неравнодушные люди, которые не просто знают проблемы, обозначают их, а сами предлагают решения и воплощают их в жизнь. Как член комиссии общественного контроля за объектами благоустройства буду обязательно следить, чтобы все работы были сделаны на должном уровне. Я уверен, что такая активность наших жителей, желание позитивных перемен будет приносить только пользу для нашего района», - подчеркнул генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин.

Также в конкурсе победили проекты первичных отделений партии из Воскресенского, Городецкого, Вознесенского, Княгининского, Гагинского и Тоншаевского районов. Среди проектов: установка спортивных и детских площадок, благоустройство, прибрежных зон водоемов, поддержка старшего поколения, краеведение.