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Общество

"Ответственность, мужество, компетентность – эти качества всегда отличали нижегородских госавтоинспекторов", - Юрий Шалабаев

03 июля 2021 08:30  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции - День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление сотрудникам и ветеранам государственной автоинспекции с этим праздником.

"Вот уже 85 лет вы обеспечиваете безопасное движение на дорогах нашей страны: занимаетесь контролем за соблюдением правил дорожного движения, регистрацией и проверкой технического состояния транспортных средств, принимаете экзамены на право управления ими, контролируете состояние улично-дорожной сети. Ответственность, мужество, компетентность, внимательность, готовность прийти на помощь – эти качества всегда отличали нижегородских госавтоинспекторов. В последние годы на помощь вам пришли современные средства фото и видеофиксации. Но ни одна камера не заменит зоркий профессиональный взгляд инспектора ГИБДД", - говорится в сообщении.

"Невозможно переоценить вашу работу по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения, воспитанию дисциплины и ответственности не только водителей, но и пешеходов. И, конечно, нельзя не сказать об ещё одной, наверное, важнейшей вашей задаче – обеспечении безопасности детей и формирование у юных участников дорожного движения культуры поведения на дороге", - отметил мэр.

Глава Нижнего Новгорода добавил, что хорошим подспорьем в этом деле являются отряды юных инспекторов дорожного движения, как например, ИЮД "Светофор", который уже много лет действует в нижегородской школе № 55. Юные инспекторы под руководством опытных наставников в своём автогородке учат своих сверстников безопасному поведению на дороге.

"В этот праздничный день примите слова благодарности за вашу нелёгкую службу! Крепкого здоровья, счастья и успехов в такой важной для всех работе!" - пожелал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
ГИБДД Праздники Юрий Шалабаев
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