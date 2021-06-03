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Общество

Лису заметили на крыше Нижегородского кремля

03 июля 2021 09:52  [45] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Лису заметили на крыше Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Удивительная втреча произошла рано утром 2 июля. Животное увидели рабочие, занятые в благоустройстве территории. Лиса каким-то образом забралось на крышу кремлёвской стены около Георгиевской башни.

По словам начальника отдела организации охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов областного Минлесхоза Дмитрия Курочкина, лисы встречаются в здесь уже не первый год, даже ведут их учёт. Живут рыжие в норах - как на территории, так и за стенами кремля, передвигаются по ливневой канализации, их рацион по большей части состоит из пойманных мышей и лис.

"В прошлом году мы поймали одну взрослую особь и выпустили в лес. Сейчас ведём наблюдение за целым семейством из одной лисы и пятью лисятами. Поймать всех сразу сложно, да и разлучать маленьких лисят с матерью считаем неправильным", - рассказал чиновник.

Он добавил, что решение по их судьбе будет принять осенью, когда лисята смогут жить самостоятельно.

По мнению специалистов, опасности для посетителей эти лисы не представляют, так как активны обычно в тёмное время суток. На территории кремля проводится профилактика бешенсктва. Животных прививают, добавляя вакцину в подкормку.

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Теги:
Животные Кремль
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