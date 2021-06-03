Музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо" Общество

Фото предоставлено пресс-службой зоопарка

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов



Музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.

Первыми его посетили члены делегации Республики Сербской. Экскурсию им провёл директор зоопарка Владимир Герасичкин.

В музее будут представлены несколько сотен уникальных предметов и символов Советского союза.

Отмечается, что многие из экспонатов существуют в единственном числе и до сих пор находятся в рабочем состоянии.

На выставке охвачены несколько десятилетий XX века. В числе экспонированы легендарная "Победа", первый черно-белый телевизор и т. д.



В скором времени музей откроется для всех желающих.