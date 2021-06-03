Фото предоставлено пресс-службой зоопарка
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.
Первыми его посетили члены делегации Республики Сербской. Экскурсию им провёл директор зоопарка Владимир Герасичкин.
В музее будут представлены несколько сотен уникальных предметов и символов Советского союза.
Отмечается, что многие из экспонатов существуют в единственном числе и до сих пор находятся в рабочем состоянии.
На выставке охвачены несколько десятилетий XX века. В числе экспонированы легендарная "Победа", первый черно-белый телевизор и т. д.
В скором времени музей откроется для всех желающих.
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