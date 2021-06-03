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Общество

Медики констатируют увеличение количества ЛОР-заболеваний с началом купального сезона

03 июля 2021 16:39  [117] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Медики констатируют увеличение количества ЛОР-заболеваний с началом купального сезона. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в ЛОР-отделении больницы №35 Нижнего Новгорода регистрируют около 10 жалоб на боли и дискомфорт в ушах.

Уточняется, что увеличение числа происходит с начала купального сезона. 

Как заявил завотделением Григорий Белозёров, воспаления образуются из-за попадания в наружный слуховой проход воды с бактериями и грибками. Отит обычно провоцируется именно бактериальными инфекциями, реже - вирусами и патогенными грибками. При запущенной состоянии его осложнения, могут привести к частичной или полной потере слуха, парезу в области лицевого нерва и даже к поражению костей или головного мозга.

"Желательно не окунать голову в воду, а если это произошло, сразу же после купания обязательно промыть ушные раковины чистой водой. При появлении заложенности, боли следует закрыть ухо ватой, принять обезболивающее и обратиться к врачу", - порекомендовал медик.

Еще одним фактором, провоцирующим отиты, является избыток слизи в носоглотке. Нередко средний отит становится осложнением простуды, ЛОР-патологий.

Завотделением отметил, что эндоскопические ЛОР-операции выполняют в больнице №35 бесплатно.

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Теги:
Медицина и здоровье
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