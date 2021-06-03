Гроза надвигается на Нижегородскую область Общество

Гроза надвигается на Нижегородскую область

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Гроза надвигается на Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на информацию ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Также возможны сильные дожди и ливни. Непогода начнётся уже в ближайшие 1-2 часа 3 июля с сохранением в первую половину ночи и днём 4 июля.

В связи с этим в спасательном ведомстве готовятся к повышению вероятности ЧС. В частности, могут образоваться затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления и затопления пониженных участков местности.

Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных громоотводом, разрядами молний.