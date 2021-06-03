Гроза надвигается на Нижегородскую область
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Гроза надвигается на Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на информацию ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Также возможны сильные дожди и ливни. Непогода начнётся уже в ближайшие 1-2 часа 3 июля с сохранением в первую половину ночи и днём 4 июля.
В связи с этим в спасательном ведомстве готовятся к повышению вероятности ЧС. В частности, могут образоваться затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления и затопления пониженных участков местности.
Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных громоотводом, разрядами молний.
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