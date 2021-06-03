"Усадьба Банная" горит на Гребном канале в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Усадьба Банная" горит на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, из комплекса бань были эвакуированы 50 человек, среди которых нет детей.

В настоящее время происходит тушение данного комплекса на воде. Площадь горения составляет 250 кв. м.

В тушении задействованы 20 человек и 5 единиц техники.