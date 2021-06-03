Фото:
"Усадьба Банная" горит на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, из комплекса бань были эвакуированы 50 человек, среди которых нет детей.
В настоящее время происходит тушение данного комплекса на воде. Площадь горения составляет 250 кв. м.
В тушении задействованы 20 человек и 5 единиц техники.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+