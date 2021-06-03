Кондиционеры, вентиляторы и очистители воздуха

В наши дни кондиционер больше не роскошь или прихоть. Он обеспечивает чистый и свежий воздух, а также позволяет создать условия, в которых каждый из нас будет чувствовать себя хорошо и комфортно. Для удовлетворения растущих потребностей и требований покупателей был создан интернет-магазин компания "IT Климат". Он предлагает чрезвычайно широкий выбор кондиционеров для дома, офиса и промышленного использования. В специально подготовленном ассортименте вы найдете устройства от известных, проверенных и уважаемых производителей. Там вы сможете кассетный кондиционер купить.

Типы кондиционеров - способ установки

Кондиционеры можно разделить по нескольким признакам, один из них - по типу установки. Первый - это настенные кондиционеры. У нас на рынке достаточно широкий выбор кондиционеров данного типа, поэтому каждый найдет среди них устройство соответствующей конструкции. Настенные кондиционеры чаще всего устанавливают над дверью, в первую очередь выбирая такое место, где кондиционер не будет дуть воздухом прямо в то место, куда приходят люди.

Потолочные кондиционеры монтируются непосредственно на потолочную конструкцию. Кассетные кондиционеры, напротив, устанавливаются в пространстве подвесного потолка. Воздух распределяется по потолку, а затем падает вниз по стенам.

Сплит и мультисплит кондиционеры

Кондиционеры сплит-типа - это кондиционеры, рассчитанные на одну комнату. Они наиболее популярны, когда речь идет о кондиционерах для домов и квартир. Этот тип устройства состоит из двух блоков, соединенных между собой установкой. Внутренний блок - это испаритель, вентилятор, фильтр и система управления.

Кондиционеры Multisplit - это решение, при котором мы можем подключить несколько внутренних блоков к одному наружному блоку и к нескольким помещениям с индивидуальной системой управления для каждого помещения.

Когда вы решаете купить кондиционер, важно, чтобы вы могли использовать его не только для охлаждения помещений летом, но и для обогрева помещений весной, осенью и зимой, даже в сильные морозы - стандартно воздух температура на улице до -15 ° С. Также следует выбрать подходящую мощность, посоветовавшись со специалистом.

"IT Климат" - один из лучших интернет-магазинов по продаже кондиционеров, вентиляторов и очистителей воздуха. Они предлагают широкий выбор кондиционеров для дома, офиса и промышленного использования. Компания гарантирует высочайшее качество услуг и продуктов, большой опыт и высококвалифицированный персонал, специализирующийся на кондиционировании и вентиляции.

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