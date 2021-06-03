Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Кондиционеры, вентиляторы и очистители воздуха

05 июля 2021 09:06  [35]

В наши дни кондиционер больше не роскошь или прихоть. Он обеспечивает чистый и свежий воздух, а также позволяет создать условия, в которых каждый из нас будет чувствовать себя хорошо и комфортно. Для удовлетворения растущих потребностей и требований покупателей был создан интернет-магазин компания "IT Климат". Он предлагает чрезвычайно широкий выбор кондиционеров для дома, офиса и промышленного использования. В специально подготовленном ассортименте вы найдете устройства от известных, проверенных и уважаемых производителей. Там вы сможете кассетный кондиционер купить.

Типы кондиционеров - способ установки

Кондиционеры можно разделить по нескольким признакам, один из них - по типу установки. Первый - это настенные кондиционеры. У нас на рынке достаточно широкий выбор кондиционеров данного типа, поэтому каждый найдет среди них устройство соответствующей конструкции. Настенные кондиционеры чаще всего устанавливают над дверью, в первую очередь выбирая такое место, где кондиционер не будет дуть воздухом прямо в то место, куда приходят люди.

Потолочные кондиционеры монтируются непосредственно на потолочную конструкцию. Кассетные кондиционеры, напротив, устанавливаются в пространстве подвесного потолка. Воздух распределяется по потолку, а затем падает вниз по стенам.

Сплит и мультисплит кондиционеры

Кондиционеры сплит-типа - это кондиционеры, рассчитанные на одну комнату. Они наиболее популярны, когда речь идет о кондиционерах для домов и квартир. Этот тип устройства состоит из двух блоков, соединенных между собой установкой. Внутренний блок - это испаритель, вентилятор, фильтр и система управления.

Кондиционеры Multisplit - это решение, при котором мы можем подключить несколько внутренних блоков к одному наружному блоку и к нескольким помещениям с индивидуальной системой управления для каждого помещения.

Когда вы решаете купить кондиционер, важно, чтобы вы могли использовать его не только для охлаждения помещений летом, но и для обогрева помещений весной, осенью и зимой, даже в сильные морозы - стандартно воздух температура на улице до -15 ° С. Также следует выбрать подходящую мощность, посоветовавшись со специалистом.

"IT Климат" - один из лучших интернет-магазинов по продаже кондиционеров, вентиляторов и очистителей воздуха. Они предлагают широкий выбор кондиционеров для дома, офиса и промышленного использования. Компания гарантирует высочайшее качество услуг и продуктов, большой опыт и высококвалифицированный персонал, специализирующийся на кондиционировании и вентиляции.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph