Вспышка вируса АЧС зарегистрирована в Воротынском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вспышка вируса АЧС зарегистрирована в Воротынском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.

Согласно информации, 3 июля при проведении лабораторных исследований патологического материала, доставленного из личного подсобного хозяйства в д. Каменка Воротынского района, был выявлен вирус африканской чумы свиней.

В период с 3 по 4 июля проводился первичный комплекс противоэпизоотических мероприятий направленный на купирования очага инфекции, проведение вынужденной дезинфекции подворья, уничтожения трупов свиней.

В настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства возникновения АЧС.