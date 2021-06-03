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Вспышка вируса АЧС зарегистрирована в Воротынском районе. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
Согласно информации, 3 июля при проведении лабораторных исследований патологического материала, доставленного из личного подсобного хозяйства в д. Каменка Воротынского района, был выявлен вирус африканской чумы свиней.
В период с 3 по 4 июля проводился первичный комплекс противоэпизоотических мероприятий направленный на купирования очага инфекции, проведение вынужденной дезинфекции подворья, уничтожения трупов свиней.
В настоящее время специальная комиссия выясняет все обстоятельства возникновения АЧС.
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