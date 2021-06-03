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Удобно ли жить на Рублевке?

05 июля 2021 12:48  [71]

Многие мечтают о Рублевке, а те, кто здесь живет, понимают, что не все так прекрасно. Но, несмотря на многочисленные споры, данное направление пользуется огромной популярностью.

Купить дом на Рублевке могут не все. Данное жилье относится к категории элитного и коттеджи могут позволить себе только те покупатели, у которых есть деньги. Тут живут крупные бизнесмены, которые умеют делать деньги из воздуха и ценят свое время. Для них важен комфорт и безопасность. Про уровень сервиса и говорить не стоит, он должен быть на высоте.

Преимущества и недостатки жизни на Рублевке

Начиная разговор о Рублевке, нельзя не сказать про преимущества этого места. Инфраструктура продумана до мелочей и сильно развита. Тут есть все необходимое для жизни. Это не только клиники и магазины. На Рублевке работает огромное количество ресторанов, бутиков, салонов красоты, клубов и школ. Жители могут выбирать, куда им отправиться и у каждого заведения есть свои постоянные клиенты.

Экология отличная. Ее нельзя сравнивать с шумным городом, где дышать нечем. Рублевку окружают сосновые леса, а на трассе нет грузовых машин, да и легковые встречаются не так часто.

Дорога поддерживается в отличном состоянии. Ровное покрытие и минимум светофоров, на которых иногда приходится стоять десятки минут.

Если сравнивать рублевскую трассу с другими, то аналогов ей пока нет. Она такая единственная, и чтобы добиться такого результата, над инфраструктурой работали долго. Тут много автозаправок, есть магазины и кафе. А также работают спортивные и культурные объекты.

Количество поселков с каждым днем растет. И это не удивительно, потому что тут прекрасное место с чистой экологией. Владельцы территории получают не только дом, но и отличный гараж и огромный участок.

Недвижимость в этом районе всегда будет популярна. И в этом нет ничего удивительного, потому что тут строят действительно комфортные дома, где есть все самое необходимое. Что касается строительных материалов, то они подбираются согласно мировым стандартам и тщательно проверяются.

Несмотря на массу достоинств, есть и недостатки. Жильцы поселков, которые уже давно живут на территории Рублевки. Все дело в том, что трасса обладает правительственным статусом и часто бывает перекрыта. К тому же, площадь максимально застроена и степень урбанизации с каждым годом становится больше. Увеличивается и стоимость инфраструктуры. Все дело в том, что жилье относится к классу люкс и жить тут не дешево.

Рублевка – элитный район и жилье, которое строится здесь, относится либо к люксу, либо к бизнес-классу. По всей территории построены огромные особняки, а в ресторанах предлагают изысканные блюда.

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