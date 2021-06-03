Стоит ли купить автоклав в интернет-магазине?

Автоклавы в Украине покупают достаточно часто — в наших краях консервированные блюда стали обыденностью, правда, очень приятной обыденностью. Отчасти это связано с насыщенными вкусовыми качествами консервации, отчасти — с экономией, выгодой от закрывания заготовок на зиму. Но где купить автоклав для домашнего консервирования? Как его выбрать? Как не прогадать, если уже принял решение: автоклав дома нужен, и пора уже идти за покупкой. Разберемся в этой статье.

Безопасно ли покупать автоклав онлайн?

Сейчас уже малая часть украинцев боится совершать покупки в интернет-магазинах.

Мы бы хотели внести свою лепту в развенчание мифов про онлайн покупки. Давайте по порядку:

Неправда, что в интернет-магазине вы покупаете автоклав вслепую. Сначала вы читаете подробные характеристики и смотрите фотографии со склада, читаете отзывы, можете попросить консультации по телефону у менеджеров магазина. Потом вы можете выбрать услугу наложенного платежа — получите посылку на почте, посмотрите на ее состояние, и только потом подтвердите покупку. Да и переживать о качестве сильно не стоит, ведь вы покупаете брендовый автоклав. Производители пускают в продажу только полностью исправные модели. Сервис в интернет-магазинах намного лучше, чем на рынках, и даже во многих физических магазинах сельскохозяйственной техники. Вы можете выбрать бытовой автоклав, купить его, и получить доставкой по почте, и все это не выходя за пределы своего дома или офиса. Доставка быстрая, способов оплаты несколько, консультации от менеджеров полноценные, охватывающие все нюансы. Ассортимент в интернет-магазине автоклавов значительно шире. Вы сможете выбрать модель с любыми характеристиками и функциями. На рынке и приблизительно нет такого разнообразия.

Яркий пример хорошего интернет магазина, где можно купить автоклав — это интернет-магазин Cropper. Вы также найдете в Кроппере коптильни, инкубаторы, доилки, сепараторы, автоклавы и другую технику для дома, дачи, огорода.

На какие характеристики бытового автоклава обратить внимание?

По большей мере, есть три такие характеристики: вместительность, тип устройства и материал, из которого сделали корпус автоклава. Решающими считаются первые две. Внутри автоклава должно помещаться как можно больше банок с консервированными блюдами, а оптимальный вариант работы устройства — от электросети. Однако, если вы захотите сэкономить, то имеет смысл присмотреться и к другим вариантам. Иногда автоклав с низкой вместительностью или устройство огневого типа вполне подходит для дома, и помогает сэкономить на “лишних” функциях, которыми вы все равно не планировали пользоваться.

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