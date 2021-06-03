Движение транспорта ограничат на ул. Головнина в Нижнем Новгороде до 12 августа Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта ограничат на ул. Головнина до 12 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Отмечается, что для проезда будет закрыт участок от дома №30 по улице Головнина до улицы Бекетова.

При этом объехать участок можно по улицам Саврасова, Верхней или Норвежской.