Движение транспорта ограничат на ул. Головнина в Нижнем Новгороде до 12 августа

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Движение транспорта ограничат на ул. Головнина до 12 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Отмечается, что для проезда будет закрыт участок от дома №30 по улице Головнина до улицы Бекетова.
При этом объехать участок можно по улицам Саврасова, Верхней или Норвежской.
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