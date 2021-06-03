Алюминиевые оконные фасады

Фасадные окна создают светлые и уютные комнаты с фантастическим видом. Они отлично влияют на атмосферу в помещении и подходят как для офисных зданий, так и для современных квартир с открытой атмосферой. Большое окно от пола до потолка можно использовать как фасадное окно. Их также можно соединить вместе, чтобы сформировать более длинные фасады с помощью специальных соединительных профилей. Или вы можете использовать специальный фасадный профиль vitrag-spb.com/fasadnoe-osteklenie-alyuminievye-vi, который отличается высокой стабильностью, прочностью и долговечностью.

Оконный фасад в зоне входа в серый цвет

Окна являются основным фактором потери тепла при строительстве зданий, а также являются популярной мишенью для взломщиков. Поскольку фасадные окна имеют очень большую площадь остекления, особое внимание при покупке стоит уделить остеклению.

Соответствующее несколько изоляционных стеклопакетов вместе с высококачественным профилем рамы может иметь очень положительное влияние на энергоэффективность помещения. Защита от взлома также может быть адекватно адаптирована с помощью специального безопасного стекла.

Под оконным фасадом обычно представляются большие окна, которые вместе дают еще больший фасад. Но он также может состоять из небольших оконных элементов. Решающее значение имеет сегментация передней части большого окна. Вы можете сконфигурировать свой оконный фасад в соответствии со своими идеями. Не следует забывать и об особо прочных соединительных элементах для соединения отдельных оконных элементов с фасадом.

Специальный фасадный профиль от компании "Витраж-СПб" может использоваться для соединения отдельных фасадных элементов. Он состоит из современной конструкции алюминий-стекло, которая отличается высокой стабильностью, прочностью и долговечностью.

Материалы, используемые для облицовки фасада:

лист алюминиевый, окрашенный,

стальной лист,

стекло,

фасадные панели / фасадные кассеты из композитных материалов с алюминием,

элементы фасада из камня.

Какие цены на фасадные окна?

Фиксированной цены на фасадные окна нет. Цена зависит от объема вашего строительного проекта. Поскольку окно может быть настроено для многих компонентов, цена также зависит от ваших собственных потребностей.

Какие существуют фасадные профили?

В ассортименте вы найдете высококачественные алюминиевые профили. Алюминиевые профили могут удерживать даже очень тяжелые стеклянные конструкции и позволяют проектировать светлые входные зоны и холлы.

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