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Спорт

Олег Матыцин и Глеб Никитин приняли участие в открытии чемпионата Европы по современному пятиборью

05 июля 2021 19:23  [71] Спорт

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

Министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Госдумы РФ Дмитрий Сватковский на площадке "Спорт Порт" стадиона "Нижний Новгород" приняли участие в церемонии открытия чемпионата Европы по современному пятиборью, которое состоялось 5 июля.

Соревнования среди 120 сильнейших спортсменов из 16 стран Европы проходят с 5 по 11 июля на территории стадиона "Нижний Новгород" (конкур, лазер-ран), ФОКа "Мещерский" (фехтование) и бассейна "Дельфин" (плавание).

"От имени министерства спорта РФ приветствую вас на церемонии открытия чемпионата Европы по современному пятиборью. Чемпионат проводится в непростых условиях для всего мирового спорта, но вместе с тем в очень значимый период - менее 20 дней остается до начала Олимпийских игр в Токио. Хочу выразить признательность губернатору Нижегородской области, правительству, городу за удивительную атмосферу праздника и профессиональную подготовку к чемпионату Европы. Также хочу поблагодарить Всероссийскую федерацию по современному пятиборью, европейскую федерацию современного пятиборья за доверие и поддержку в организации этого чемпионата", - сказал Олег Матыцин.

"Рад приветствовать на нижегородской земле всех участников и организаторов 30-го чемпионата Европы по современному пятиборью. От души поздравляю вас с этим юбилейным событием. У Нижнего Новгорода в этом году тоже юбилей – городу исполняется 800 лет. И стартующий сегодня спортивный праздник станет яркой частью этого лета. Важно, что для проведения чемпионата Европы по пятиборью мы используем наследие чемпионата мира по футболу. Это соответствует задаче, поставленной президентом России", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, современное пятиборье – это яркий, зрелищный вид спорта и, что очень важно, многогранный.

"Развитие пятиборья способствует и развитию всех дисциплин, входящих в его состав. У нас в регионе действует спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту. И одна из ключевых задач – модернизация инфраструктуры. Считаю, что проведение таких грандиозных спортивных мероприятий – лучший импульс для развития, как массового спорта, так и спорта высших достижений. Сегодня более 45 процентов нижегородцев систематически занимается физкультурой и спортом. Увеличение этого показателя – одна из важнейших задач федерального проекта "Спорт – норма жизни» национального проекта "Демография", - добавил Глеб Никитин.

Как сказал Дмитрий Сватковский, Нижний Новгород имеет богатейшие традиции в пятиборье.

"Горьковчанин Павел Леднев – двукратный Олимпийский чемпион, легенда нашего вида спорта. У нас яркое современное поколение нижегородских пятиборцев – Кирилл Беляков, Сергей Баранов, Алена Авдеева, Людмила Тебекина. Все это подчеркивает статус Нижнего Новгорода как одного из ведущих центров пятиборья в России. В 2013 году в Нижнем Новгороде состоялся финал Кубка мира по пятиборью. Сейчас мы принимаем чемпионат Европы. Мы не будем останавливаться на достигнутом, и нашей следующей целью станет проведение чемпионата мира", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

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Теги:
Пятиборье Спорт Чемпионат
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