Нижегородская область вошла в ТОП-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год Экономика

Нижегородская область вошла в ТОП-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России по итогам 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Результаты рейтинга были объявлены сегодня на 11-й Международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге.

По словам Глеба Никитина, рейтинг является эффективным инструментом оценки развития промышленной кооперации в регионе.

"Рейтинг был разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики и определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки. В этом году впервые была проведена комплексная оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических блока. В Минпромторге России высоко оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки, которыми пользовались нижегородские предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что за минувший год из федерального бюджета региональным промышленникам удалось привлечь более 27 млрд рублей, из Фонда развития промышленности – 2,4 млрд рублей.

Заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что в период действия режима повышенной готовности в Нижегородской области были созданы все условия, при которых промышленные предприятия могли не останавливать свою деятельность.

"Благодаря высокому уровню внутренней кооперации, существующему в регионе, нам удалось сохранить активное состояние практически всех промышленных предприятий и их контрагентов. Это, безусловно, повлияло и на загрузку малого и среднего бизнеса", - сказал Андрей Саносян.

В работе "Иннопрома" принимает участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. По его словам, рейтинг позволит регионам определить для себя точки роста, в которых необходимо усилить работу по активному использованию мер государственной поддержки.

"Опираясь на результаты рейтинга, мы сможем детально анализировать сильные и слабые стороны региональной политики по развитию промышленного потенциала и привлечению инвестиций. Кроме того, результаты оценки помогут выявлять лучшие практики в этой сфере и в дальнейшем делиться успешным опытом", - сказал Максим Черкасов.

По информации регионального Минпрома, в ТОП-20, наиболее эффективных промышленных регионов, помимо Нижегородской области, вошли Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская, Свердловская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская и Самарская области, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмуртская Республика, Тюменская, Омская, Ленинградская, Ростовская и Ульяновская области.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". Центральная тема выставки посвящена гибкому производству — производственной системе, которая быстро реагирует на любые изменения. В этом году партнером выставки стала Италия.