Участок дороги Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области отремонтируют Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Участок дороги Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области отремонтируют по контракту полного цикла. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

При этом решение о включении двух участков дороги в ремонтную кампанию было принято по итогам обследования проезжей части, которое подтвердило изношенность дорожного полотна, а в некоторых местах – сужение до шести метров (с учетом того, что по дороге движутся большегрузы, ее ширина должна быть не менее восьми метров).

"Эта автомобильная дорога связывает Владимирскую область и юг Нижегородской области, по ней ежедневно проходит более семи тысяч автомобилей. Конечно, здесь регулярно выполнялся ямочный ремонт. Но обследование показало, что некоторым участкам дороги для обеспечения безопасности движения необходим капитальный ремонт", - пояснил Глеб Никитин.

Ремонт уже начался: рабочие фрезеруют старое покрытие и расчищают заросшие кустами обочины. Ремонтируемый участок протяженностью около 6 км проходит в том числе и по территории Навашина. Там планируется не только отремонтировать имеющееся асфальтовое покрытие, но и провести уличное освещение, что позволит обеспечить большую безопасность пешеходов. Также будут приведены в нормативное состояние остановки общественного транспорта, созданы полосы для торможения и разгона автобусов.

Ремонтные работы планируется завершить до 30 сентября, после чего в течение еще трех лет подрядчик будет круглогодично содержать дорогу: чистить от снега зимой, летом содержать объекты инфраструктуры, очищать покрытие от пыли и грязи. Гарантийный срок составляет пять лет, то есть после окончания контракта жизненного цикла гарантия будет действовать еще два года. Общая стоимость контрактов, включая содержание, – 183,4 млн рублей.

"Сейчас строительство объекта идет согласно срокам. Уверена, что это поможет качественно улучшить дорожную обстановку. Ремонт объекта до его сдачи будет находиться у меня на особом контроле. Хочу напомнить, что в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью почти 900 км. В итоге наш регион занял второе место среди субъектов РФ", - отметила депутат Госдумы Наталья Назарова.