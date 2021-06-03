из соцсети ВКонтакте, Регион-52 (источник - Telegram@nizhny01)
Прокуратура проверит соблюдение прав детей-инвалидов при посадке на теплоход с затопленного причала в Городце. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
Как сообщается в группе в соцсети ВКонтакте, после экскурсии по Городцу ее участники возвращались на теплоход, на котором прибыли, через большую лужу. Пристань затопило водой после сильного ливня. На экскурсии, в том числе присутствовали дети-инвалиды.
Согласно информации, прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и о защите прав инвалидов.
Отмечается, что отдельно будет дана оценка деятельности организации, оказывающей экскурсионные услуги.
"По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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