Прокуратура проверит соблюдение прав детей-инвалидов при посадке на теплоход с затопленного причала в Городце Общество

из соцсети ВКонтакте, Регион-52 (источник - Telegram@nizhny01)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура проверит соблюдение прав детей-инвалидов при посадке на теплоход с затопленного причала в Городце. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

Как сообщается в группе в соцсети ВКонтакте, после экскурсии по Городцу ее участники возвращались на теплоход, на котором прибыли, через большую лужу. Пристань затопило водой после сильного ливня. На экскурсии, в том числе присутствовали дети-инвалиды.

Согласно информации, прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и о защите прав инвалидов.

Отмечается, что отдельно будет дана оценка деятельности организации, оказывающей экскурсионные услуги.

"По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.