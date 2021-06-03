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Общество

Гордума разрабатывает единые подходы к размещению наружной рекламы в Нижнем Новгороде

06 июля 2021 12:15  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гордума разрабатывает единые подходы к размещению наружной рекламы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Гордума.

Согласно информации, совместно с мэрией города и предпринимателями разрабатывается новый тип рекламных конструкций на фасадах зданий, который бы позволял соблюдать требования к архитектурному облику города.
Так, предлагается установить, что фасадные рекламные конструкции на многоквартирных домах размещаются исключительно в границах первого этажа и только с неподвижным изображением.

Формат новых рекламных конструкций на фасадах нежилых зданий будет зависеть от их площади: на зданиях площадью до 4 тысяч кв. м включительно – малого и среднего формата, на зданиях площадью более 4 тысяч кв. м – среднего, большого и крупного форматов.

Обсуждение нового типа рекламных конструкций прошло 28 июня на площадке общественного комитета по рекламе при ТПП Нижегородской области. Были рассмотрены требования к альтернативному типу рекламных конструкций, приведена аналитика ранее размещенных рекламных конструкций, предложен вариант разработки комплексного дизайн-проекта Нижнего Новгорода (так называемого дизайн-кода города) с учетом практик других регионов.

Подход к формату рекламных конструкций на фасадах нежилых зданий в зависимости от их площади вызвал одобрение не у всех представителей предпринимательского сообщества.

Планируется очередное заседание рабочей группы для рассмотрения вопроса о создании единого комплексного дизайн-проекта Нижнего Новгорода, включающего в себя типы рекламных конструкций, требования к ним, зоны размещения.

Создание единого дизайн-кода позволит нормативно регулировать требования к внешнему архитектурному облику города.

Напомним, на заседании в марте текущего года Гордума исключила из правил установки и эксплуатации рекламных конструкций такой тип наружной рекламы, как рекламные конструкции с рекламной информацией о продукции и услугах предприятий потребительского рынка. Данные рекламные конструкции размещались на зданиях в пределах части фасада, занимаемого помещением предприятия потребительского рынка и услуг, осуществляющих рекламируемую предпринимательскую деятельность.

Ранее выданные разрешения на установку рекламных конструкций потребительского рынка продолжают действовать до истечения своего срока.

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