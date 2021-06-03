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Общество

Новое общественное пространство появится в районе "Квартала 1833 года" в центре Нижнего Новгорода

06 июля 2021 17:00  [2] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде появится новое общественное пространство в районе "Квартала 1833 года", который находится в границах улиц Горького и Решетниковской, а также Гранитного переулка. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов рассказал, что ситуация с этой территорией была непростая, на протяжении более 10 лет она была в запустении. Здесь находились расселённый дом и нежилые объекты в аварийном состоянии, а также недострой.

Кроме того, отметил глава Минимущества, у этого участка было более 10 различных собственников, часть из которых находилась в судах и спорах, и было урегулировать ряд сопутствующих вопросов. Так, с одним из собственников – ООО СЗ "Старт-Строй" – удалось договориться о том, чтобы инвестор благоустроил это общественное пространство за свой счёт.

Концепцию развития территории разработал Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) с учётом истории этого места. В сквере будет проложен прогулочный маршрут, дублирующий тротуар вдоль улицы Горького, а также обустроено несколько площадок для тихого отдыха. Кроме того, здесь предусмотрена площадка с теннисными столами. Для удобства посетителей рядом с общественным пространством появится парковка.

Котлован на незаконченной стройке рядом с территорией обнесут забором, который впоследствии распишут нижегородские стрит-арт художники. А сам котлован демонтируют уже после юбилейных мероприятий.

Директор ИРГСНО Дарья Шорина рассказала, что данное благоустройство будет носить временный характер - фактически это тактическая урбанистика, чтобы убрать многолетний забор. Особенностью благоустройства этого места станет озеленение: здесь высадят 50 деревьев в специальных кадках, чтобы в дальнейшем можно было их пересадить, когда начнётся фундаментальное развитие территории.

Генеральный директор ООО СЗ "Старт-Строй" Андрей Поваляев добавил, что совсем скоро территория квартала станет безопасной, удобной и красивой. Он отметил, что квартал перед отелем "Кулибин" уже давно находился в запущенном состоянии.

"Надеюсь, нижегородцам понравится эта новая точка притяжения на карте города", - заключил Поваляев.

СПРАВКА:

"Квартал 1833 года" – квартал деревянных городских усадеб XIX века рядом с парком им. Кулибина. В этом году в "Квартале 1833 года" планируется отремонтировать ул. М. Горького, 123 (выявленный объект культурного наследия - дом купца Столярова). А два нежилых расселённых дома, находящихся в аварийном состоянии, были снесены (ул. Решетниковская, 15 и ул. Горького, 129а).

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Теги:
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