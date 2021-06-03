Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июля 2021 17:15  [31] Посвященная 125-летию НГИАМЗ выставка откроется в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля
06 июля 2021 16:48  [88] Концерт Максима Емельянычева в нижегородском Александровском саду переносится на август
06 июля 2021 15:10  [169] Иван Ургант и Владимир Познер приедут в Нижний Новгород 16 июля
06 июля 2021 12:45  [669] "Мультипассы 800" начали выдавать в Нижнем Новгороде для прохода на массовые мероприятия
05 июля 2021 17:55  [406] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 5 по 11 июля 2021 года
05 июля 2021 17:31  [441] Порядка 10 амбротипных снимков нижегородцев сделает фотохудожник в рамках экспедиции по маршруту Максима Дмитриева
05 июля 2021 16:07  [511] Планировку здания Речного вокзала в Нижнем Новгороде изменили для выставочного пространства "Река-Река"
03 июля 2021 11:12  [775] Фотовыставку к 800-летию Нижнего Новгорода открыли в Москве
02 июля 2021 15:52  [1903] Капремонт нижегородского ТЮЗа запланирован на 2022 год
01 июля 2021 16:31  [678] Новый фирменный стиль фестиваля "Горький fest" представлен в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Посвященная 125-летию НГИАМЗ выставка откроется в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля

06 июля 2021 17:15  [31] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)", приуроченная к 125-летию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ), откроется в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Первый Нижегородский городской художественный и исторический музей начал работу в Дмитриевской башне Нижегородского кремля 7 июля (по новому стилю) 1896 года.

На выставке будут освещены наиболее интересные вехи истории НГИАМЗ. Посетители смогут узнать, какие предметы поступали в музей в разное время, и как они экспонировались. 

Так, первый зал будет посвящен дореволюционной жизни музея. Здесь нижегородцы увидят предметы археологии, монеты и памятные медали XVIII – начала XX веков, часть коллекции женских головных уборов и фрагменты каменной архитектурной резьбы.

Экспозиция другого зала познакомит посетителей с историей музея в советский период. С приходом советской власти городскому музею были переданы бывшие купеческие особняки, и с 1918 года Усадьба Рукавишниковых стала главным экспозиционным пространством музея. В зале будут представлены предметы мебели, фарфор, художественная бронза из собрания Шереметевых, Орловых-Давыдовых, Пашковых, Жомини и других. Также нижегородцы смогут увидеть некоторые предметы коллекции Андрея Осиповича Карелина.

Часть экспозиции будет посвящена военному и послевоенному периоду. В ней будут представлены образцы продукции местных заводов, фабрик тяжелой и легкой промышленности, кустарных и художественных промыслов. В частности, модели автомобилей ГАЗа, продукция радиотелефонного завода им. Ленина, модель знаменитой "Ракеты" ПКБ по СПК завода "Красное Сормово", сконструированной Ростиславом Алексеевым, а также изделия с хохломской и городецкой росписью, металлическую продукцию павловских и ворсменских мастеров, богородскую кожгалантерею.

Еще один фрагмент выставки посвящен отделу природы, который был открыт в музее в 1920-х годах. 

"Таким образом, экспонаты выставки "Веков ушедших пестрое собранье…" покажут посетителям 125-летнюю историю сохранения, изучения и популяризации огромного культурного наследия Нижегородской области", - отмечают в музее.

(6+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка История Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph