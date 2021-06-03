Посвященная 125-летию НГИАМЗ выставка откроется в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)", приуроченная к 125-летию Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ), откроется в Усадьбе Рукавишниковых 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Первый Нижегородский городской художественный и исторический музей начал работу в Дмитриевской башне Нижегородского кремля 7 июля (по новому стилю) 1896 года.

На выставке будут освещены наиболее интересные вехи истории НГИАМЗ. Посетители смогут узнать, какие предметы поступали в музей в разное время, и как они экспонировались.

Так, первый зал будет посвящен дореволюционной жизни музея. Здесь нижегородцы увидят предметы археологии, монеты и памятные медали XVIII – начала XX веков, часть коллекции женских головных уборов и фрагменты каменной архитектурной резьбы.

Экспозиция другого зала познакомит посетителей с историей музея в советский период. С приходом советской власти городскому музею были переданы бывшие купеческие особняки, и с 1918 года Усадьба Рукавишниковых стала главным экспозиционным пространством музея. В зале будут представлены предметы мебели, фарфор, художественная бронза из собрания Шереметевых, Орловых-Давыдовых, Пашковых, Жомини и других. Также нижегородцы смогут увидеть некоторые предметы коллекции Андрея Осиповича Карелина.

Часть экспозиции будет посвящена военному и послевоенному периоду. В ней будут представлены образцы продукции местных заводов, фабрик тяжелой и легкой промышленности, кустарных и художественных промыслов. В частности, модели автомобилей ГАЗа, продукция радиотелефонного завода им. Ленина, модель знаменитой "Ракеты" ПКБ по СПК завода "Красное Сормово", сконструированной Ростиславом Алексеевым, а также изделия с хохломской и городецкой росписью, металлическую продукцию павловских и ворсменских мастеров, богородскую кожгалантерею.

Еще один фрагмент выставки посвящен отделу природы, который был открыт в музее в 1920-х годах.

"Таким образом, экспонаты выставки "Веков ушедших пестрое собранье…" покажут посетителям 125-летнюю историю сохранения, изучения и популяризации огромного культурного наследия Нижегородской области", - отмечают в музее.

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