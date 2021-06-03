Более 50 нижегородских предприятий принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 нижегородских предприятий приняло участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в составе бизнес-миссии, организованной региональным правительством. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Международная промышленная выставка "Иннопром" – одна из ведущих индустриальных, торговых и экспортных площадок России. Около 80 процентов ее посетителей – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В этом году страной-партнером выставки стала Италия, также в мероприятии участвуют представители 23 стран, включая Японию, Германию, Венгрию, Белоруссию. Нижегородскую область представляет более 50 предприятий", - рассказал Андрей Саносян.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в состав делегации региона вошли представители автомобилестроительной и металлообрабатывающей отрасли, химической и легкой промышленности.

"На выставке запланировано проведение встреч с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, в том числе в формате b2b – это возможность установить новые контакты и в перспективе заключить важные контракты. По предварительным подсчетам, участники бизнес-миссии проведут более 200 переговоров с представителями крупных российских и международных компаний. На данный момент уже состоялись встречи с такими промышленными гигантами, как Балтийская промышленная компания и завод "КамАЗ", - рассказал Максим Черкасов.

Кроме того, Минпром договорился о встречах с делегациями Свердловской, Калужской, Челябинской областей и Удмуртии. На них можно будет презентовать свои проекты представителям власти и руководителям компаний крупнейших индустриальных регионов России.

Также в состав делегации вошли представители Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, инфраструктуры поддержки бизнеса.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, участвующий в "Иннопроме", напомнил, что на форуме были озвучены рейтинги Минпромторга РФ по развитию регионов.

"Нижегородская область занимает четвертое место в России по комплексному интегрированному показателю развития промышленности. Этот результат у нашего региона лучше, чем у Московской и Свердловской областей и Республики Татарстан. Несмотря на сложный год, это стало возможным благодаря оперативной и слаженной работе исполнительной и законодательной ветвей власти и общественных организаций Нижегородской области – Торгово-промышленной палаты, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, "Опоры России". Мы применяли комплексные меры поддержки наших производителей, работали напрямую с каждым конкретным предприятием. Поэтому удалось добиться того, что в регионе в период пандемии не закрылось ни одно крупное предприятие. Считаю, что это хороший результат", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он также отметил, что опыт региона получил высокую оценку на федеральном уровне.

"Презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в российских регионах в минувшем году стала одним из основных мероприятий первого дня работы выставки. И я с удовольствием отмечаю, что работа правительства нашего региона оценена очень высоко. Мы среди лидеров практически по всем позициям, будь то экономическое развитие или региональные меры поддержки промышленности и работа институтов развития. И в общем итоге наша область на четвертом месте этого общероссийского рейтинга, что не может не радовать промышленников", - рассказал генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Как отметил генеральный директор ООО "Металлообрабатывающая компания-НН" Константин Мокеев, участвующий в работе бизнес-миссии Нижегородской области, выставка оказалась очень полезной.

"Благодаря продуманной организации нам удалось провести важные переговоры с потенциальными клиентами и поставщиками. Кроме того, нам организовали встречи на высоком уровне, и это хорошая возможность обсудить интересующие нас вопросы с руководством и коллегами из других регионов. Мы уже установили много новых деловых контактов и надеемся, что сегодняшние предварительные договоренности станут основой для дальнейшего сотрудничества", - поделился Константин Мокеев.

Напомним, что промышленная выставка "Иннопром" организована Министерством промышленности и торговли РФ. В 2021 году тема международной выставки, проходящей в Екатеринбурге, - "Гибкое производство: максимальная адаптация". Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

Помимо экспозиционной части, на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.

Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.