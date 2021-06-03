Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
06 июля 2021 18:36  [46] Более 50 нижегородских предприятий принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2021"
05 июля 2021 19:39  [424] Нижегородская область вошла в ТОП-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год
05 июля 2021 16:10  [375] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 17,2 млрд рублей
02 июля 2021 17:43  [1014] Нижегородские экспортёры смогут получить поддержку РЭЦ при составлении проекта экспортного контракта на поставку товаров
02 июля 2021 12:12  [1142] Президент России подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
30 июня 2021 17:15  [695] Почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области
30 июня 2021 15:31  [530] Более 23 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка
30 июня 2021 15:21  [1015] Проект онкоцентра в Нижнем Новгороде будет готов в этом году
30 июня 2021 14:28  [843] Медработники могут рассчитывать на компенсации за неиспользованные в пандемию отпуска
29 июня 2021 09:33  [627] Фонд кино выделит 15 млн рублей на модернизацию кинозалов в Нижегородской области
Экономика

Более 50 нижегородских предприятий принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2021"

06 июля 2021 18:36  [46] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 50 нижегородских предприятий приняло участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в составе бизнес-миссии, организованной региональным правительством. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Международная промышленная выставка "Иннопром" – одна из ведущих индустриальных, торговых и экспортных площадок России. Около 80 процентов ее посетителей – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В этом году страной-партнером выставки стала Италия, также в мероприятии участвуют представители 23 стран, включая Японию, Германию, Венгрию, Белоруссию. Нижегородскую область представляет более 50 предприятий", - рассказал Андрей Саносян.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в состав делегации региона вошли представители автомобилестроительной и металлообрабатывающей отрасли, химической и легкой промышленности.

"На выставке запланировано проведение встреч с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, в том числе в формате b2b – это возможность установить новые контакты и в перспективе заключить важные контракты. По предварительным подсчетам, участники бизнес-миссии проведут более 200 переговоров с представителями крупных российских и международных компаний. На данный момент уже состоялись встречи с такими промышленными гигантами, как Балтийская промышленная компания и завод "КамАЗ", - рассказал Максим Черкасов.

Кроме того, Минпром договорился о встречах с делегациями Свердловской, Калужской, Челябинской областей и Удмуртии. На них можно будет презентовать свои проекты представителям власти и руководителям компаний крупнейших индустриальных регионов России.

Также в состав делегации вошли представители Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, инфраструктуры поддержки бизнеса.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, участвующий в "Иннопроме", напомнил, что на форуме были озвучены рейтинги Минпромторга РФ по развитию регионов.

"Нижегородская область занимает четвертое место в России по комплексному интегрированному показателю развития промышленности. Этот результат у нашего региона лучше, чем у Московской и Свердловской областей и Республики Татарстан. Несмотря на сложный год, это стало возможным благодаря оперативной и слаженной работе исполнительной и законодательной ветвей власти и общественных организаций Нижегородской области – Торгово-промышленной палаты, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, "Опоры России". Мы применяли комплексные меры поддержки наших производителей, работали напрямую с каждым конкретным предприятием. Поэтому удалось добиться того, что в регионе в период пандемии не закрылось ни одно крупное предприятие. Считаю, что это хороший результат", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он также отметил, что опыт региона получил высокую оценку на федеральном уровне.

"Презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в российских регионах в минувшем году стала одним из основных мероприятий первого дня работы выставки. И я с удовольствием отмечаю, что работа правительства нашего региона оценена очень высоко. Мы среди лидеров практически по всем позициям, будь то экономическое развитие или региональные меры поддержки промышленности и работа институтов развития. И в общем итоге наша область на четвертом месте этого общероссийского рейтинга, что не может не радовать промышленников", - рассказал генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Как отметил генеральный директор ООО "Металлообрабатывающая компания-НН" Константин Мокеев, участвующий в работе бизнес-миссии Нижегородской области, выставка оказалась очень полезной.

"Благодаря продуманной организации нам удалось провести важные переговоры с потенциальными клиентами и поставщиками. Кроме того, нам организовали встречи на высоком уровне, и это хорошая возможность обсудить интересующие нас вопросы с руководством и коллегами из других регионов. Мы уже установили много новых деловых контактов и надеемся, что сегодняшние предварительные договоренности станут основой для дальнейшего сотрудничества", - поделился Константин Мокеев.

Напомним, что промышленная выставка "Иннопром" организована Министерством промышленности и торговли РФ. В 2021 году тема международной выставки, проходящей в Екатеринбурге, - "Гибкое производство: максимальная адаптация". Основная задача выставки – объединить усилия крупнейших российских и зарубежных компаний, малого и среднего инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях внедрения и коммерциализации новых технологий и разработок.

Помимо экспозиционной части, на выставке реализуется деловая программа, которая включает актуальные дискуссии о будущем глобальной промышленности, прямые контакты c бизнес-лидерами и руководителями органов государственной власти, эффективные b2b-коммуникации с участием производителей, инвесторов и байеров.

Председателем организационного комитета выставки является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Выставка Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph