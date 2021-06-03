Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Почему бескамерные шины становятся все более востребованными

07 июля 2021 08:30  [61]

Конструктивно автомобильная шина состоит непосредственно из покрышки и камеры. Последняя изготавливается из эластичной резины и служит для удержания воздуха в определенном объеме.

В процессе эксплуатации именно камера подвергается внушительным нагрузкам, на неё в разной степени оказывают воздействие деформации и нагрев. Подобные изделия должны выделяться целым перечнем определенных свойств для того, чтобы полноценно выполнять возложенные на них функции:

  • воздухонепроницаемость;
  • эластичность;
  • стабильность физических характеристик независимо от окружающей температуры.

Камерные покрышки сегодня постепенно отходят на второй план и используются только на классических транспортных средствах отечественного производства. Последние тенденции демонстрируют, что вскоре они вовсе выйдут из употребления.

Почему на передний план выходят бескамерные шины

По сравнению с камерным аналогом бескамерные шины отличаются наличием специального герметизирующего слоя, толщина которого может варьироваться до 2 мм. С внутренней поверхностью он соединяется посредством привычной вулканизации. Для изготовления подобного слоя шины используется смесь натурального и синтезированного каучука, благодаря чему элемент приобретает воздухонепроницаемые свойства.

На бортах покрышки данного типа присутствует уплотняющий резиновый слой, необходимый для того, чтобы обеспечить должную герметичность в тех местах, где шина стыкуется с поверхностью диска. Для этой же цели служит особая конструкция бортиков шин, с помощью которой увеличивается угол наклона, а сами бортики натягиваются на посадочные полки обода. Бескамерные шины накачиваются воздухом с помощью особых резинометаллических вентилей, отыскать их можно в вентильных отверстиях.

Главные плюсы бескамерных шин

К числу характеристик, которые являются определяющими для тех, кто выбирает бескамерные шины, относятся:

  • повышенная безопасность при передвижении на внушительной скорости;
  • отсутствие риска внезапной разгерметизации;
  • сниженная масса колеса, уменьшающая момент инерции;
  • экономия времени при возникновении мелких проколов, которые ремонтируются с помощью особой пасты, не требующей снятия шины с колеса;
  • незначительно, но всё же увеличенный пробег резины, который достигается благодаря теплопередающим характеристикам шины на поверхность обода.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph