Почему бескамерные шины становятся все более востребованными

Конструктивно автомобильная шина состоит непосредственно из покрышки и камеры. Последняя изготавливается из эластичной резины и служит для удержания воздуха в определенном объеме.

В процессе эксплуатации именно камера подвергается внушительным нагрузкам, на неё в разной степени оказывают воздействие деформации и нагрев. Подобные изделия должны выделяться целым перечнем определенных свойств для того, чтобы полноценно выполнять возложенные на них функции:

воздухонепроницаемость;

эластичность;

стабильность физических характеристик независимо от окружающей температуры.

Камерные покрышки сегодня постепенно отходят на второй план и используются только на классических транспортных средствах отечественного производства. Последние тенденции демонстрируют, что вскоре они вовсе выйдут из употребления.

Почему на передний план выходят бескамерные шины

По сравнению с камерным аналогом бескамерные шины отличаются наличием специального герметизирующего слоя, толщина которого может варьироваться до 2 мм. С внутренней поверхностью он соединяется посредством привычной вулканизации. Для изготовления подобного слоя шины используется смесь натурального и синтезированного каучука, благодаря чему элемент приобретает воздухонепроницаемые свойства.

На бортах покрышки данного типа присутствует уплотняющий резиновый слой, необходимый для того, чтобы обеспечить должную герметичность в тех местах, где шина стыкуется с поверхностью диска. Для этой же цели служит особая конструкция бортиков шин, с помощью которой увеличивается угол наклона, а сами бортики натягиваются на посадочные полки обода. Бескамерные шины накачиваются воздухом с помощью особых резинометаллических вентилей, отыскать их можно в вентильных отверстиях.

Главные плюсы бескамерных шин

К числу характеристик, которые являются определяющими для тех, кто выбирает бескамерные шины, относятся:

повышенная безопасность при передвижении на внушительной скорости;

отсутствие риска внезапной разгерметизации;

сниженная масса колеса, уменьшающая момент инерции;

экономия времени при возникновении мелких проколов, которые ремонтируются с помощью особой пасты, не требующей снятия шины с колеса;

незначительно, но всё же увеличенный пробег резины, который достигается благодаря теплопередающим характеристикам шины на поверхность обода.

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