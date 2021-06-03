Почему бескамерные шины становятся все более востребованными

Конструктивно автомобильная шина состоит непосредственно из покрышки и камеры. Последняя изготавливается из эластичной резины и служит для удержания воздуха в определенном объеме.
В процессе эксплуатации именно камера подвергается внушительным нагрузкам, на неё в разной степени оказывают воздействие деформации и нагрев. Подобные изделия должны выделяться целым перечнем определенных свойств для того, чтобы полноценно выполнять возложенные на них функции:
Камерные покрышки сегодня постепенно отходят на второй план и используются только на классических транспортных средствах отечественного производства. Последние тенденции демонстрируют, что вскоре они вовсе выйдут из употребления.
По сравнению с камерным аналогом бескамерные шины отличаются наличием специального герметизирующего слоя, толщина которого может варьироваться до 2 мм. С внутренней поверхностью он соединяется посредством привычной вулканизации. Для изготовления подобного слоя шины используется смесь натурального и синтезированного каучука, благодаря чему элемент приобретает воздухонепроницаемые свойства.
На бортах покрышки данного типа присутствует уплотняющий резиновый слой, необходимый для того, чтобы обеспечить должную герметичность в тех местах, где шина стыкуется с поверхностью диска. Для этой же цели служит особая конструкция бортиков шин, с помощью которой увеличивается угол наклона, а сами бортики натягиваются на посадочные полки обода. Бескамерные шины накачиваются воздухом с помощью особых резинометаллических вентилей, отыскать их можно в вентильных отверстиях.
К числу характеристик, которые являются определяющими для тех, кто выбирает бескамерные шины, относятся:
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