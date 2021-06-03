Срочный выкуп авто

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У людей, пользующихся автолизингом, есть два варианта расторжения договора: вернуть автомобиль дилеру или выкупить его. Учитывая то, что в случае покупки автомобиля в современном варианте финансирования, его остаточная стоимость определяется при заключении договора лизинга, которая зачастую намного ниже рыночной стоимости автомобиля, цена автомобиля может быть очень привлекательный. О чем следует позаботиться при покупке автомобиля в лизинг?

Стоимость выкупа автомобиля

Если вы подумываете о том, чтобы выплатить арендованный автомобиль и стать его владельцем после истечения срока действия договора лизинга, вам в первую очередь необходимо знать, на какую сумму вы можете купить автомобиль. Рыночная остаточная стоимость предмета лизинга (также известная как остаточная стоимость автомобиля) определяется сторонами при заключении договора. Определение остаточной стоимости автомобиля на этапе подписания договора лизинга выгодно вам как арендатору по двум причинам. Прежде всего, с первого дня заключения договора вы знаете ориентировочную цену автомобиля, по которой вы сможете его купить. С другой стороны, указание в контракте гарантирует, что остаточная стоимость транспортного средства не увеличится, если вы захотите его купить.

Гибкое расторжение договора аренды только при операционной аренде

Решение о покупке или возврате автомобиля дилеру возможно только в случае операционной аренды. При финансовом лизинге, при котором арендатор вносит амортизационные отчисления, после окончания действия договора автомобиль становится собственностью пользователя, и пользователь не может вернуть автомобиль дилеру. Вся скупка авто в компании осуществляется очень быстро.

Время на принятие решения ограничено

Если вы хотите купить машину в лизинг, помните, что вы можете купить машину только в определенное время. Поэтому, если вас заинтересовал этот вариант, вам следует заблаговременно сообщить арендодателю о своем намерении приобрести автомобиль. Запись о дате и форме уведомления о желании совершить покупку обязательно будет включена в правила, действующие в конкретной финансовой организации. Если вы хотите купить подержанный в лизинг автомобиль (например, марки ŠKODA), вы должны сообщить об этом не позднее, чем за 14 дней до истечения срока договора лизинга. Кроме того, о намерении выкупа необходимо сообщить в письменной форме. Если одно из вышеперечисленных условий не выполнено, возможность покупки автомобиля, который использовался до сих пор, будет утрачена.

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