Лучшие электронные кошельки в 2021 году – обзор, преимущества

Электронный или цифровой кошелек (e-wallet) – это виртуальный эквивалент традиционного кошелька. Формально это учетная запись, созданная во внешней компании, которая занимается онлайн платежами.

Лучшие европейские электронные кошельки в 2021 году, а также их обзор представлены на портале InternationalWealth.

Электронный кошелек можно использовать для выполнения следующих действий:

внесение средств и управление ими;

перевод средств между электронными кошельками;

прикрепление платежных карт;

торговля криптовалютой;

оплата покупок.

Популярные электронные кошельки в 2021 году:

AdvСash

Это сервис электронных кошельков Advanced Cash. Компания с более чем 20-летним опытом работы в области международных и электронных платежей. Advcash - это простая в использовании и гибкая система онлайн-платежей. Преимущество кошелька AdvСash в том, что перевод выполняется быстрее, дешевле, чем обычные банковские счета, и проще в использовании, чем другие системы электронной валюты. Плата за получение или отправку денег в AdvАash не взимается, даже если учетная запись не была подтверждена.

Payeer

Это относительно новый интернет кошелек, который с момента своего создания в 2013 году практически не имеет проблем или неудач. В результате он постепенно завоевал значительное доверие среди пользователей и может этим похвастаться и сегодня. Более того, большая часть профессиональных коммерческих веб-сайтов и инвестиционных программ пользуется услугами этого платежного процессора. Payeer также имеет встроенный обмен валюты, который позволяет обменять выбранную валюту на другую по текущему обменному курсу.

EPayments

Популярный электронный кошелек с бесплатной учетной записью. Система ePayments, созданная в 2011 году, быстро растет. Официально бренд был создан для облегчения всей международной финансовой деятельности, как для компаний, так и для частных лиц. Сборы $ 3 для местных валютных переводов, а также $ 0,6 за переводы в евро.

Perfect Money

В настоящее время это электронный кошелек, используемый в основном для монетизации программ с высоким уровнем риска. Использование процессора совершенно бесплатно, а внешние переводы взимаются с одной из самых низких комиссий на рынке.

Электронные кошельки позволяют дешево переводить средства в реальном времени, что особенно полезно для покупок в Интернете. Цифровые кошельки также гарантируют определенный уровень анонимности.

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