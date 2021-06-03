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Дифманометры для измерения разности давлений – надежные многофункциональные приборы

07 июля 2021 09:35  [72]

Измерение давления с помощью дифманометров (преобразователей измерительный разности давлений) – широко распространенный метод, применяемый в различных отраслях промышленности. Дифференциальные манометры предлагают широкий спектр решений для различных производственных сред. Они измеряют разницу между двумя давлениями, применяются для мониторинга загрязнения фильтров, измерения уровня в закрытых резервуарах, измерения расхода газовых и жидких сред и управления насосными установками.

Благодаря дифференциальному входу дифманометр мембранный ДМ 3583-М может измерять избыточное давление, вакуум и дифференциальное давление. На сайте ООО «Земчик» можно более детально ознакомиться с большим ассортиментом промышленного оборудования и систем автоматизации процессов, воспользоваться выгодным предложением и купить ДМ-3583м.

Соблюдение высочайших стандартов и производственных процессов при изготовлении дифманометров гарантирует предоставление устройств такого качества, которое гарантирует высокую точность и долгосрочную стабильность.

Манометры дифференциального давления определяют разницу давлений. То есть, если оба давления в двух герметичных камерах, отделенных друг от друга измерительной частью, равны, индикатор не покажет никакой разницы. Когда одно из давлений выше, а другое ниже, манометр покажет значение.

Если необходимо измерить дифференциальное давление, высокопроизводительные и высококачественные манометры ДМ 3583-М являются оптимальным решением в промышленности.

Мембранные дифманометры ДМ 3583-М в процессах с критическими средами обеспечивают всестороннее, надежное измерение давления с долгосрочной стабильностью. Они отличаются не только высокой точностью, но, прежде всего, простым управлением и четким отображением всех необходимых значений.

Дифманометры для измерения разности давлений изготавливаются из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. Прочная конструкция устройств позволяет широко использовать их в химической промышленности и технологической инженерии. Они подходят для газообразных и жидких сред, а также могут использоваться в агрессивных средах. Обычно мембранные дифманометры используются в обрабатывающей промышленности. Их также можно использовать для управления фильтрами, воздуходувками и контроля давления в системах кондиционирования и вентиляции.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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