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Общество

Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею

07 июля 2021 16:54  [116] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", Олег Золото

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В кремлёвском Арсенале 6 июля в рамках "Публичного диалога" прошла встреча нижегородских рестораторов. Они подискутировали на тему, может ли местная гастрономия способствовать развитию туризма в год 800-летия Нижнего Новгорода.

В частности, эксперты обсудили ряд вопросов: есть ли запрос местного населения и туристов на региональную кухню; какова доля местной кухни в меню нижегородских ресторанов; выделяется ли нижегородская кухня среди регионов Поволжья и каково место нижегородских ресторанов на гастрономической карте России.

Так, директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев заявил, что одной из задач ассоциации стала разработка локального гастрономического продукта к юбилею города. Он рассказал, что в августе будут презентованы блюда волжской кухни, после чего они появятся в меню ресторанов.

Беляев уточнил, что среди фирменных рецептов будут представлены суп-калья из волжских видов рыбы, закусочные солёные кулачки, соус-хренодёр, открытый пирог с речной рыбой, купеческий "волжский квасок" (шампанское с соком ананаса и персика), а также десерт - овсяный кисель. Кроме того, в местном меню появятся настойка, пиво и детские блюда.

Шеф-повар литературного кафе "Безухов" Александр Голышев пояснил, что ав точности повторить блюда, которые были в старину, не получится, поскольку уже нет таких продуктов. Тем не менее, рецепты для сменю взяты из исторических источников. Например, из произведений Павла Мельникова-Печерского – "В лесах" и "На горах". Блюда были частично осовременены в соответствии с новыми продуктами и оборудованием. "Но основа – это история», - подчеркнул эксперт.

Глава нижегородской Федерации рестораторов и отельеров Александр Котюсов добавил, что рестораны русской кухни в Нижнем Новгороде можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, сейчас локальная русская кухня стала модной и популярной, потому что люди стали больше ездить по России и интересоваться местной кухней.

В заключении встречи была озвучена мысль, что важно не только разработать волжское меню, но и грамотно представить, "продать" его туристам и местному населению.

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Теги:
800-летие Рестораны Туризм
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