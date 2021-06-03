Детская площадка-корабль открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детская площадка-корабль открылась у Александро-Невского кафедрального собора на Стрелке к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комплекс представляет собой игровую площадку в форме корабля с детскими качелями и тематическими малыми архитектурными формами.

На церемонии открытия комплекса присутствовали глава города Юрий Шалабаев, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Алла Ситнова.

"В преддверии юбилея города детская площадка на одном из видовых мест города – это подарок и для детей, и для родителей, которые совсем скоро будут приходить сюда отдыхать после завершения проходящего сейчас благоустройства территории Стрелки. Игровой комплекс не только красивый и современный, но и безопасный, что очень важно", - отметил Юрий Шалабаев.

По мнению инициаторов проекта, игровая площадка должна стать еще одним местом притяжения на территории Стрелки.

"В этом году мы празднуем юбилейную дату города Нижнего Новгорода, это знаковое и памятное событие для нас всех. Новому поколению важно помнить и чтить выдающиеся страницы нашей великой истории, чтобы Кафедральный собор во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского помимо объекта культурного и исторического наследия, стал главным центром притяжения для Православных прихожан и детей, а, значит, его жизнь и непрерывное развитие продолжались. "Сбер" поздравляет Нижегородскую епархию с открытием новой детской площадки. Мы всесторонне поддерживаем развитие инфраструктурных проектов в рамках программы Нижний-800, в том числе и строительство новой детской площадки. Уверена, новая детская площадка станет прекрасным дополнением и новым местом отдыха для нижегородских семей", - заявила заместитель председателя Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Алла Ситнова.

В свою очередь Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил надежду на то, что территориальное расположение детской площадки станет дополнительным импульсом к желанию юных нижегородцев изучать историю родного края.

"В этом году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода, – сказал митрополит Георгий, – а на юбилеи принято дарить подарки. Эта площадка, вернее, целый городок, – наш подарок нижегородским мальчикам и девочкам, ведь дети – одна из главных ценностей жизни, будущее каждой отдельной семьи и всего нашего Отечества. Это наша вера, наша надежда и наша любовь! Пусть их сердца наполняются радостью на этой детской площадке, пусть они веселятся и будут счастливы. Я сердечно благодарю руководство Волго-Вятского банка "Сбербанка" за то, что они откликнулись на наше предложение о создании детской площадки в этом живописном месте у стен собора в честь святого благоверного князя Александра Невского", - сказал митрополит.

Площадка будет открыта круглосуточно.

Напомним, ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что 76 детских игровых комплексов установят в Нижнем Новгороде к 800-летию города. В Автозаводском районе появится 22 комплекса, в Канавинском – семь, в Московском – шесть, в Ленинском – четыре, в Советском – десять, в Приокском – 11, в Нижегородском и Сормовском – по восемь комплексов.