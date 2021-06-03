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Общество

"В семье нас учат любви, уважению, заботе, мудрости", - Евгений Люлин

08 июля 2021 09:12  [87] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель парламента Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем семьи, любви и верности.

По его словам, в основу этого светлого праздника легла история православных святых Петра и Февронии Муромских, которые пронесли свою верность сквозь года и по праву считаются покровителями супружества.

"Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Здесь нас учат любви, уважению, заботе, мудрости и ответственности. Родные люди дают нам силы, учат делать первые шаги в жизни, служат опорой в трудную минуту и вселяют уверенность в завтрашнем дне", - сказал он.

"Именно в семье ребёнком с рождения впитываются нравственные и духовные ценности, познаются традиции, передающиеся из поколения в поколение, формируется основа его будущего", - заметил Евгений Люлин.

"Дорогие нижегородцы, в этот теплый и душевный праздник желаю благополучия, семейного счастья, тепла и уюта! Пусть в ваших домах царит гармония, взаимопонимание и не умолкает детский смех", - говорится в его поздравлении.

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