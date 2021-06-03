Обработка мессенджеров удаленно

В связи с существенным ростом онлайн-продаж всё чаще сотрудникам компании требуется обрабатывать обращения клиентов из мессенджеров. При увеличении потока поступающих обращений оперативность ответов падает – если потенциальный покупатель длительное время не получает ответа на свои вопросы, то, скорее всего, он обратится к конкурентам.

Обработка мессенджеров удаленно операторами контакт-центра позволит исключить потери клиентов, а также значительно повысить качество взаимодействия с пользователями, которым удобен именно такой канал связи.

Обслуживание клиентов в мессенджерах

Обслуживание мессенджеров удаленно относится к аутсорсинговой услуге контакт-центра, при которой операторы решают следующие задачи:

Оперативное консультирование по общим вопросам – режим работы магазина, адрес офиса, текущие акции, специальные предложения. Т.е. операторы выступают «первой линией взаимодействия», обрабатывая типовые вопросы с целью экономии времени профильных специалистов компании заказчика.

Информирование по товарам и услугам компании заказчика. При прохождении обучения операторов в компании заказчика услуга обслуживание клиентов в мессенджерах может также включать в себя предоставление консультаций по конкретным товарам, брендам.

Обработка заявок из мессенджеров. Нередко заказы пользователям удобно оформлять не на сайтах, а напрямую из мобильного приложения для общения. Обработка обращений в мессенджерах будет в таких случаях состоять из приёма заявок и внесения данных в CRM-систему заказчика.

Переадресация запросов профильным сотрудникам компании заказчика. Если для решения проблемы требуется обращение к тому или иному специалисту, то операторы выполнят переадресацию.

Сопровождение мессенджеров удаленно чаще всего востребовано в сферах, где онлайн-продажи товаров или услуг пользуются спросом среди активной молодежи – т.е. людей, предпочитающих оформлять заказы не на сайте или при телефонном общении, а при переписке в мобильных приложениях. Это и служба доставки, и курьерские службы, и различные торговые сети. Удобство мобильной версии мессенджера заключается в том, что потенциальный клиент может в любое время и в любом месте уточнить интересующие вопросы в переписке, подтвердить или отменить заявку.

Сопровождение мессенджеров на аутсорсинге возможно:

В рабочее время компании заказчика. Обычно в такой ситуации обработка полностью отдаётся на аутсорс, что выгодно небольшим компаниям, не имеющим возможности нанять дополнительных сотрудников для переписок с клиентами.

В нерабочее время. Основной поток обращений принимают сотрудники компании заказчика, а обработка мессенджеров на аутсорсинге осуществляется в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

В круглосуточном режиме. Операторы принимают заявки, работают с обращениями в режиме 24/7 без праздников и выходных. Это особенно актуально для компаний с развитыми региональными сетями, когда обращения могут поступать в различное время суток.

Сопровождение и обслуживание мессенджеров на аутсорсинге

Профессиональное обслуживание мессенджеров на аутсорсинге в контакт-центре – это:

Оперативная обработка всех заявок от пользователей. На проект выделяется необходимое количество операторов, что позволяет исключить задержку с ответами, когда человек не может дождаться обработку запроса.

Качественное обслуживание по выгодной стоимости. Каждый оператор может одновременно обрабатывать до 4-6 заявок в среднем. С одной стороны такая нагрузка позволяет повысить скорость работы по проекту, снизить стоимость услуг операторов, а с другой – не оказывает негативного влияние на качество обслуживания. Каждый пользователь сможет получить ответы на все вопросы.

Возможность автоматизации обработки заявок. Возможно подключение чат-ботов, которые начнут вести переписку, а потом уже произойдет соединение с оператором. Или внедрение информационно-рекламных рассылок в мессенджерах.

Проект-менеджер контакт-центра сможет оперативно предоставлять детализированную статистику по работе операторов, консультировать заказчика.

Источник: www.dtco.ru

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