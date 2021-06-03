Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Обработка мессенджеров удаленно

08 июля 2021 14:58  [75]

В связи с существенным ростом онлайн-продаж всё чаще сотрудникам компании требуется обрабатывать обращения клиентов из мессенджеров. При увеличении потока поступающих обращений оперативность ответов падает – если потенциальный покупатель длительное время не получает ответа на свои вопросы, то, скорее всего, он обратится к конкурентам.

Обработка мессенджеров удаленно операторами контакт-центра позволит исключить потери клиентов, а также значительно повысить качество взаимодействия с пользователями, которым удобен именно такой канал связи.

Обслуживание клиентов в мессенджерах

Обслуживание мессенджеров удаленно относится к аутсорсинговой услуге контакт-центра, при которой операторы решают следующие задачи:

обработка мессенджеров удаленно, обслуживание мессенджеров, обслуживание клиентов в мессенджерах, обслуживание мессенджеров аутсорсинг

  • Оперативное консультирование по общим вопросам – режим работы магазина, адрес офиса, текущие акции, специальные предложения. Т.е. операторы выступают «первой линией взаимодействия», обрабатывая типовые вопросы с целью экономии времени профильных специалистов компании заказчика.
  • Информирование по товарам и услугам компании заказчика. При прохождении обучения операторов в компании заказчика услуга обслуживание клиентов в мессенджерах может также включать в себя предоставление консультаций по конкретным товарам, брендам.
  • Обработка заявок из мессенджеров. Нередко заказы пользователям удобно оформлять не на сайтах, а напрямую из мобильного приложения для общения. Обработка обращений в мессенджерах будет в таких случаях состоять из приёма заявок и внесения данных в CRM-систему заказчика.
  • Переадресация запросов профильным сотрудникам компании заказчика. Если для решения проблемы требуется обращение к тому или иному специалисту, то операторы выполнят переадресацию.

Сопровождение мессенджеров удаленно чаще всего востребовано в сферах, где онлайн-продажи товаров или услуг пользуются спросом среди активной молодежи – т.е. людей, предпочитающих оформлять заказы не на сайте или при телефонном общении, а при переписке в мобильных приложениях. Это и служба доставки, и курьерские службы, и различные торговые сети. Удобство мобильной версии мессенджера заключается в том, что потенциальный клиент может в любое время и в любом месте уточнить интересующие вопросы в переписке, подтвердить или отменить заявку.

Сопровождение мессенджеров на аутсорсинге возможно:

  • В рабочее время компании заказчика. Обычно в такой ситуации обработка полностью отдаётся на аутсорс, что выгодно небольшим компаниям, не имеющим возможности нанять дополнительных сотрудников для переписок с клиентами.
  • В нерабочее время. Основной поток обращений принимают сотрудники компании заказчика, а обработка мессенджеров на аутсорсинге осуществляется в нерабочее время, выходные и праздничные дни.
  • В круглосуточном режиме. Операторы принимают заявки, работают с обращениями в режиме 24/7 без праздников и выходных. Это особенно актуально для компаний с развитыми региональными сетями, когда обращения могут поступать в различное время суток.

Сопровождение и обслуживание мессенджеров на аутсорсинге

Профессиональное обслуживание мессенджеров на аутсорсинге в контакт-центре – это:

  • Оперативная обработка всех заявок от пользователей. На проект выделяется необходимое количество операторов, что позволяет исключить задержку с ответами, когда человек не может дождаться обработку запроса.
  • Качественное обслуживание по выгодной стоимости. Каждый оператор может одновременно обрабатывать до 4-6 заявок в среднем. С одной стороны такая нагрузка позволяет повысить скорость работы по проекту, снизить стоимость услуг операторов, а с другой – не оказывает негативного влияние на качество обслуживания. Каждый пользователь сможет получить ответы на все вопросы.
  • Возможность автоматизации обработки заявок. Возможно подключение чат-ботов, которые начнут вести переписку, а потом уже произойдет соединение с оператором. Или внедрение информационно-рекламных рассылок в мессенджерах.

Проект-менеджер контакт-центра сможет оперативно предоставлять детализированную статистику по работе операторов, консультировать заказчика.

Источник: www.dtco.ru

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph