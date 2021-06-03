Аутсорсинг юридических услуг

Развитие бизнеса сопровождается ростом количества правоотношений в процессе деятельности компании, а именно: увеличение количества контрагентов, партнеров, внешнеэкономической деятельности, зарубежных партнеров и недвижимости за рубежом. Все это требует грамотного правового регулирования в соответствии с законодательством. Компания предлагает услугу юридического аутсорсингаhttps://xn--80abgj3a5ames.xn--p1ai/services/yuridicheskiy-autsorsing/.

Аутсорсинг юридической услуги - передача юридической помощи от коммерческих компаний команде профессиональных юристов.

Аутсорсинг юридических услуг выгоден потому, что:

Нет необходимости нанимать и содержать штат юристов. Это особенно актуально для малого бизнеса.

В юридической фирме работают грамотные специалисты, специализирующиеся в разных областях права. Помогут решить любой вопрос, который мог возникнуть в течение жизни компании без дополнительных ресурсов.

Юридическая фирма не уедет в отпуск, декретный отпуск или болезнь, что обеспечивает своевременное предоставление юридических консультаций.

Аутсорсинговая юридическая компания предлагает следующие услуги:

Анализ действующей договорной документации компании и выявление правовых рисков.

Подготовка заказов и предоставление образцов договоров, информационных писем.

Юридическая экспертиза документов.

Ведение юридических споров.

Переговоры с подрядчиками.

Устные и письменные консультации.

И многое другое.

Почему юридический (процессный) аутсорсинг является катализатором правовых инноваций. Последние события на рынке (например, отказ от поставщика альтернативных юридических услуг) показывают, что не всегда легко поддерживать структуры юридической поддержки компаний посредством аутсорсинга в юридической сфере.

Под аутсорсингом традиционно понимается передача второстепенных функций компании внешним ресурсам, при этом к концепции второстепенных функций следует отнестись серьезно. Речь идет не об экстернализации основных стратегических функций или отдельных случаев. Аутсорсинг занимается рутинными делами, которые, тем не менее, требуют глубоких технических знаний и освобождают внутренние ресурсы для особых случаев.

Преимущества:

Экономия времени и концентрация внутренних ресурсов на основном бизнесе.

Долгосрочная экономия затрат после того, как аутсорсинг запущен.

Постоянное качество за счет специализированных консультаций.

Гибкость и быстрое реагирование на пиковые нагрузки.

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