Цех по изготовлению пилетов горит в Урене

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Цех по изготовлению пилетов (прим. также "пеллетов" - гранулированный вид твердого топлива) горит в Урене на площади 500 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 июля 2021 года.
Спасатели выехали на место пожара по адресу ул. Механизаторов, 45 в 15:35. На тот момент происходило горение кровли.
В 16:10 пожар был локализован на площадь 500 кв.м.
Из здания эвакуировали 25 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.
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