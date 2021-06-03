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Общество

Цех по изготовлению пилетов горит в Урене

08 июля 2021 17:17  [112] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цех по изготовлению пилетов (прим. также "пеллетов" - гранулированный вид твердого топлива) горит в Урене на площади 500 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 июля 2021 года.

Спасатели выехали на место пожара по адресу ул. Механизаторов, 45 в 15:35. На тот момент происходило горение кровли.

В 16:10 пожар был локализован на площадь 500 кв.м. 

Из здания эвакуировали 25 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Теги:
МЧС Пожар Уренский район
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