Цех по изготовлению пилетов горит в Урене Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цех по изготовлению пилетов (прим. также "пеллетов" - гранулированный вид твердого топлива) горит в Урене на площади 500 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 июля 2021 года.

Спасатели выехали на место пожара по адресу ул. Механизаторов, 45 в 15:35. На тот момент происходило горение кровли.

В 16:10 пожар был локализован на площадь 500 кв.м.

Из здания эвакуировали 25 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.