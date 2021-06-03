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Общество

Более 10 домов-ОКН будет отремонтировано в центре Нижнего Новгорода по программе капремонта

08 июля 2021 18:26  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В центре Нижнего Новгорода по программе капитального ремонта будет отремонтировано 11 домов-объектов культурного наследия. На эти цели из областного бюджета выделено 120 млн рублей. Об этом сообщил руководитель Фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

8 июля Гнатюк принял участие в комиссионной приемке работ по ремонту фасадов и кровли двух исторических домов, находящихся под государственной охраной.

Один из них - дом №11 по ул. Короленко, построенный в конце 1898-начале 1899 г. на территории усадьбы нижегородского архитектора и общественного деятеля В.М. Лемке. С сентября 1900 по октябрь 1901 года в нём жил Максим Горький.

Второй - деревянный двухэтажный дом №31 по ул. Новой. Он был выстроен в конце 1906-начале 1907 г. гражданским архитектором П.А. Домбровским. Представляет ценность как один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде образцов деревянного модерна, появившегося на рубеже XIX и XX веков.

Деревянным фасадам зданий требовался не только капитальный ремонт, но и реставрация. Подрядчик, проводивший работы по договору с Фондом, восстановил утраченные декоративные элементы, заменил деревянную обшивку и окна, укрепил кирпичную кладку цоколя, отремонтировал отмостку и входные группы.

Дмитрий Гнатюк также подчеркнул, что капитальный ремонт ещё 11 жилых домов, являющихся ОКН, Фонд проводит впервые за счёт средств областного бюджета.

"Наша главная цель - не только отремонтировать дома, но и сохранить историческое наследие и культурный код города", - сказал он.

Эксперт министерства культуры РФ Анна Давыдова самыми проблемными ОКН назвала именно многоквартирные дома, которые одновременно являются памятниками деревянного зодчества. За последние 30 лет был отреставрирован единственный такой жилой дом - Дом архитектора Домбровского на ул. Новой, 31.

Но в этом году, благодаря общей политике нижегородских властей, направленной на сохранение историко-культурной уникальности старого Нижнего Новгорода, ситуация улучшилась.

"Наглядная иллюстрация - ремонтно-реставрационные работы на многоквартирных объектах культурного наследия, которые проводит Фонд капитального ремонта. На заповедной территории квартала церкви Трёх Святителей практически завершены работы на четырех деревянных домах городской усадьбы В.М. Лемке. Она теперь приведена в порядок, дома, по возможности, приобрели свой исторический вид", - рассказала Анна Давыдова.

Строительно-монтажные работы по ремонту восьми крыш и 11 фасадов ОКН будут завершены в августе 2021 года, уточнили в правительстве Нижегородской области.

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Теги:
История окн Реставрация
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