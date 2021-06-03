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VPN: что это такое и как им пользоваться?

09 июля 2021 11:39  [84]

Что такое VPN? В последнее время все больше пользователей это обсуждают и рекомендуют использовать. Если речь идет об интернете, то обязательно кто-то заговорит о виртуальной частной сети. Ничего удивительного в этом нет. Если раньше ВПН на ПК скачать было проблематично, то сегодня – это не высокотехнологичная новинка, а инструмент, который считается необходимым.

Технология разработана давно, но активно она стала применяться только сейчас. Используют ее для того, чтобы защитить конфиденциальность в сети. ALT VPN предлагает скачать ВПН и пользоваться им на свое усмотрение.

VPN: что это такое и как им пользоваться?

VPN – подключение, которое считается безопасным. Соединение устанавливается между отдельным пользователем и сетью, которая активно используется. Пользователь может использовать интернет и не переживать, что его данные куда-то попадут.

Чтобы детально разобраться в этом вопросе, стоит понимать, как все это работает. К примеру, интернет – это дорога и пользователи мчатся по ней на машине. По этой дороге мы часто останавливаемся и посещаем самые разные сайты, покупаем магазины и посещаем социальные сети.

Передвижение пользователя по интернету фиксируется, и другие пользователи могут отслеживать эти передвижения. Интернет – это не только база, где ничего скрыть невозможно, и чтобы понять, какими делами занимаются пользователи, достаточно просто посмотреть на историю.

VPN может скрыть все передвижения. Пользователь маскируется, и его посещения становятся анонимными. Посещения сайтов скрываются. Если владельцы захотят посмотреть все посещения, то они увидят IP-адрес, но он будет вымышленным.

Все действия шифруются. Не только передвижения пользователя по сетям остается в секрете, но и те файлы, которые пользователь получает. Подлинный адрес остается в секрете, а отображаются многочисленные маршрутизаторы.

Конечно, говорить о полной анонимности не стоит. Она есть, но добиться такого результата не просто. Пользователь постоянно может менять свой адрес и совершать те действия, которые необходимы. На них никто не может сфокусироваться и найти то место, откуда человек посещал магазины и сайты.

ВПН удобно тем, что обеспечивается совершенно другой подход. Протоколы не прописываются, но информация достоверная.

Использовать ВПН можно по разным причинам. Все дело в том, что не всегда пользователь использует компьютер и осуществляет выход в интернет с дома. Часто мы посещаем кафе, где есть интернет и можно поработать.

Злоумышленники тут постоянно обитают и могут воспользоваться реальным адресом. Чтобы не напороться на мошенников, стоит скачать ВПН и не переживать о том, что злоумышленники смогут воспользоваться данными.

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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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