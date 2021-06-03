Реален ли кэшбэк на Алиэкспресс?

Об экономии мечтают многие. Если в реальном магазине клиент может торговаться, то при покупке в интернет-магазине такой возможности нет. Там установлена цена, и если она покупателя устраивает, и товар ему нравится, то он его покупает. Но каждый думает о скидке или хочет вернуть часть потраченных денег.

Реален ли кэшбэк?

Возвращать потраченные на покупки деньги стали относительно недавно. Но кэшбэк так понравился покупателям, что они стали искать именно такие магазины. Алиэкспресс не исключение. И чем больше кэшбэк, тем лучше.

Пользователи социальных сетей могут увидеть отзывы тех покупателей, которые уже успели получить кэшбэк. Они активно делятся своей историей и рассказывают о том, что не только купили понравившийся товар за низкую сумму, но еще и деньги назад получили. Верить этому или нет – личное дело каждого. Но деньги действительно возвращают.

Способы получения крупного кэшбэка

Подобных способов вернуть свои деньги много, но среди общего многообразия стоит обратить внимание на проверенные. К ним можно отнести:

1. Принимать участие в акциях

Алиэкспресс проводит акции часто. Они снижают цены на весь ассортимент. Касается это и брендов.

В праздники проводят розыгрыши практически все магазины. Но не стоит спешить. Можно найти такие же вещи и посмотреть, сколько они стоят в аналогичных магазинах.

2. Купоны предлагают все магазины

Про китайский сервис можно говорить долго. Но стоит отметить, что у него есть одна функция, которую можно считать интересной. Купоны можно брать заранее и потом просто тратить их на покупки. Но и тут есть один нюанс, покупка должна быть совершена на определенную сумму.

Купоны и промокоды не вечны. У них есть срок годности, и если его не использовать, то он просто станет недействительным. Перед покупкой стоит проверить их, и если срок вышел, то купон ничем не поможет.

3. Оптовые покупки обходятся дешевле

Оптовики могут экономить на покупке вещей почти половину. Если хочется сэкономить, то можно найти людей, которым такой товар интересен, и совершить покупку вскладчину.

Но можно пойти другим путем и закупить товар, а потом просто реализовать его среди друзей и знакомых.

4. Установить кэшбэк-приложения

Подобных приложений в последнее время появилось много, и каждое из них заслуживает внимания. Найти лучший кэшбэк для Алиэкспресс не так просто, но попробовать можно.

В подобных приложениях скидка бывает разной. Иногда она доходит до 15%. Деньги пользователю возвращают за то, что он пользуется сервисом.

5. Следить за разделом "Горячие товары"

Данный раздел обновляется ежедневно. В нем предлагают товары с огромной скидкой. Бывают случаи, когда товар можно купить почти с 90% скидкой.

Но тут стоит спешить, потому что количество товара ограничено, а заказы обрабатываются долго.

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