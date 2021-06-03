Куда вложить деньги?

В чем главное отличие состоятельных людей от граждан, живущих от зарплаты до зарплаты? В отношении к деньгам! Многие из нас привыкли тратить всё, что получили, и затем снова ждать поступлений на карту или банковский счет, чтобы сделать ровно то же самое. Но это замкнутый круг, который только держит человека на плаву, не открывая перед ним никаких новых перспектив и бизнес возможностей.

Главное правило любого миллионера - деньги должны работать! То есть, чтобы наконец ощутить финансовую свободу и независимость мало только найти высокооплачиваемую работу. Нужно заставить деньги работать, чтобы они приносили пассивный доход. Но как это сделать и куда вложить деньги?

Во что вложить финансы?

Сегодня на финансовом рынке представлено большое количество опций и финансовых инструментов для инвесторов. Самыми популярными вариантами вложений капитала с гарантированной прибылью в 2021 году стали:

Банковские депозиты или вклады

Плюсы: Это самый популярный способ вклада с целью получения пассивных доходов в долгосрочной перспективе. После заключения договора клиент банка отправляется домой и ждет, когда на его вложение банк начислит процент, чтобы затем закрыть вклад и забрать свои деньги уже с процентами. Основным преимуществом такого вложения является его высокая ликвидность, а также безопасность для инвестора.

Минусы: Известно, что многие банки предлагают очень низкую ставку на депозиты вкладчиков. Это в среднем от 6 до 10% годовых. Учитывая уровень инфляции, прибыль от вклада в банк может составить не более 4-5 процентов ежегодно.

Инвестиции в ПАММ-счета

Плюсы: Еще один способ вложения денежных средств, который принесёт инвестору довольно высокие проценты. Главная задача здесь - это выбрать надежный объект для инвестирования.

Минусы: Такой способ вложений считается достаточно рискованным, поскольку есть вероятность попасть в руки мошенников. Поэтому, если вы решили инвестировать в ПАММ-счета, то выбирайте авторитетные и проверенные компании.

Инвестиция в паевой фонд

Плюсы: При правильном подходе и четком анализе инвестор может выбрать фонд с высоким доходом и приемлемыми рисками.

Минусы: Сегодня на рынке финансов действует много мошеннических организаций под видом фондовых рынков. Чтобы минимизировать риски, стоит выбирать только известные компании.

Хайп проекты

Плюсы: Для того чтобы инвестировать денежные средства в хайп достаточно иметь доступ к любой популярной системе электронных переводов. Минимальный размер инвестиций в этом варианте довольно низкий.

Минусы: Чтобы впоследствии вывести заработок из такого проекта нужно будет запастись терпением. Деньги от хайп проектов могут возвращаться постепенно, по мере поступления выплат от других вкладчиков.

Спортивные ставки

Плюсы: Такой вариант пассивного заработка предпочитают инвесторы-игроки. В этом виде капиталовложений очень низкий порог для начальных финансовых вливаний, а значит, даже люди с небольшим капиталом могут начать делать ставки на спорт.

Минусы: Без знаний как работает беттинг, риски от таких вложений очень высоки для инвестора.

Ценные бумаги

Плюсы: Сегодня пользователи могут легко купить акции или облигации любой компании. Такой вариант инвестирования имеет высокую ликвидность. С продажей акций не возникнет проблем, - это можно сделать в любой рабочий день по актуальной рыночной стоимости.

Минусы: Для заработка на подобных капиталовложениях инвестору нужно обладать определенными знаниями и опытом.

Только на практике можно оценить, какие капиталовложения будут для инвестора наиболее прибыльными и безопасными.

Советы начинающим инвесторам

Прибыль не приходит к инвестору в первый же день. Это всегда стоит помнить тем, кто решил вложить деньги, чтобы заработать. Инвестирование - это не лотерея, это планомерный процесс вложения капитала с целью получения доходов в долгосрочной перспективе.

Обратите внимание на рекомендации для начинающих инвесторов:

начинайте вкладывать деньги как можно раньше;

даже небольшой размер инвестиций со временем будет работать на вас;

выбирайте платформы для инвестирования с низкой комиссией;

вкладывайте деньги в дело, в котором вы разбираетесь;

не ждите высокой прибыли после первого вложения;

помните о диверсификации (никогда не храните все яйца в одной корзине).

И еще один профессиональный совет: не доверяйте структурам, которые предлагают вам баснословную прибыль в короткие сроки. Так работают только мошенники.

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