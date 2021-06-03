Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 августа. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, перепись в течение месяца проведет Нижегородстат.

"Сельскохозяйственная перепись проводится раз в 10 лет, последний раз она организовывалась в 2016 году, но наша страна динамично развивается, и за столь большой период ситуация может существенно меняться. Микроперепись же позволяет внести в общую картину корректировки. Это помогает при принятии тех или иных решений ориентироваться на самую актуальную статистику, тоньше подстраивать инструменты поддержки сельского хозяйства и другие бюджетные процессы", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что статистические данные играют важную роль в управлении регионом, поэтому правительство окажет всю возможную поддержку службам статистики при проведении сельскохозяйственной микропереписи.

"Очень важно, чтобы мероприятия микропереписи проходили безопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации. Все сотрудники, привлекаемые к этой работе, будут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и дезинфицирующими средствами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - отметил Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян добавил, что завершить подготовку к проведению сельскохозяйственной микропереписи в регионе планируется в ближайшие дни.

Известно, что сельскохозяйственную микроперепись 2021 года будет проводить почти 1100 человек. Больше всего специалистов – от 36 до 71 - задействуют в Лысковском, Дальнеконстантиновском, Семеновском, Починковском, Богородском, Арзамасском, Кстовском районах, а также в городе Бор.

Оперативные итоги переписи планируется подвести в декабре 2021 года, а окончательные – в четвертом квартале 2022 года.