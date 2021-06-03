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Происшествия

Нижегородец погиб при замене лампочки на аттракционе в Ленинском районе

09 июля 2021 16:43  [24] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец погиб при замене лампочки на аттракционе на бульваре Заречный в Ленинском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла 7 июля.

По предварительным данным, 21-летний рабочий по обслуживанию аттракциона подготавливал его к открытию и приему посетителей. Для того, чтобы заменить электролампочку, он взобрался на конструкцию аттракциона. Однако неожиданно упал и скончался.

Известно, что предварительно аттракцион был отключен от электропитания.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что погибший молодой человек не был официально трудоустроен.

По данному факту СУ СК России по региону проводят проверку.

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Теги:
Ленинский район Следственное управление
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