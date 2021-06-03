Нижегородец погиб при замене лампочки на аттракционе в Ленинском районе

Фото:
Нижегородец погиб при замене лампочки на аттракционе на бульваре Заречный в Ленинском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Трагедия произошла 7 июля.
По предварительным данным, 21-летний рабочий по обслуживанию аттракциона подготавливал его к открытию и приему посетителей. Для того, чтобы заменить электролампочку, он взобрался на конструкцию аттракциона. Однако неожиданно упал и скончался.
Известно, что предварительно аттракцион был отключен от электропитания.
При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Отмечается, что погибший молодой человек не был официально трудоустроен.
По данному факту СУ СК России по региону проводят проверку.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+