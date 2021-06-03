Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона с начала лета. Об этом сообщает губернатора и правительства Нижегородской области.

Образовательный центр оснащён всем необходимым для наглядного моделирования различных ситуаций на дорогах. Школьникам рассказывают о правилах передвижения на велосипедах, самокатах и гироскутерах, о работе светофоров и пешеходных переходов, правилах перевозки пассажиров и типичных ошибках, допускаемых участниками дорожного движения. Программы для школьников в возрасте от 5 до 16 лет разрабатывают эксперты, отвечающие за безопасность на дорогах.

По данным регионального министерства образования, науки и молодёжной политики, всего с сентября 2020 года по июль 2021 года для 16 тыс. нижегородских школьников специалисты провели 424 занятия на базе 88 образовательных организаций в 23 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. В частности, в этом году организовано 74 занятия.

Планируется, что до конца года мобильный комплекс "Лаборатория безопасности" побывает во всех районах области.

Напомним, что инновационный детский центр безопасности дорожного движения начал работать 21 августа 2020 года на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", став 40-м в России.



СПРАВКА

Проект "Лаборатория безопасности" реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", разработанного согласно указу президента РФ Владимира Путина.