Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2021 09:44  [83] Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона
10 июля 2021 09:19  [100] МВД совместно с образовательными учреждениями организует уроки кибербезопасности
09 июля 2021 19:13  [443] Завод "Красное Сормово" спустил на воду сухогруз "Альфа Аквилон"
09 июля 2021 18:42  [387] Улицу Батумскую перекрыли для движения транспорта на все выходные
09 июля 2021 17:50  [306] Студенты из Узбекистана будут дистанционно учиться в ПИМУ
09 июля 2021 17:11  [493] Время работы пляжей и зон отдыха в Нижнем Новгороде продлено до 21:00
09 июля 2021 17:03  [342] Капитальный ремонт дороги на проспекте Гагарина завершён на 70%
09 июля 2021 16:40  [500] Прием в "Школу 800" в Нижнем Новгороде начнется после 15 августа
09 июля 2021 16:28  [326] Около 300 стобалльных результатов ЕГЭ зафиксировано в Нижегородской области
09 июля 2021 16:20  [300] Сельскохозяйственная микроперепись стартует в Нижегородской области 1 августа
Общество

Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона

10 июля 2021 09:44  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мобильная"Лаборатория безопасности" посетила 44 пришкольных лагеря региона с начала лета. Об этом сообщает губернатора и правительства Нижегородской области.

Образовательный центр оснащён всем необходимым для наглядного моделирования различных ситуаций на дорогах. Школьникам рассказывают о правилах передвижения на велосипедах, самокатах и гироскутерах, о работе светофоров и пешеходных переходов, правилах перевозки пассажиров и типичных ошибках, допускаемых участниками дорожного движения. Программы для школьников в возрасте от 5 до 16 лет разрабатывают эксперты, отвечающие за безопасность на дорогах.

По данным регионального министерства образования, науки и молодёжной политики, всего с сентября 2020 года по июль 2021 года для 16 тыс. нижегородских школьников специалисты провели 424 занятия на базе 88 образовательных организаций в 23 муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. В частности, в этом году организовано 74 занятия.

Планируется, что до конца года мобильный комплекс "Лаборатория безопасности" побывает во всех районах области.

Напомним, что инновационный детский центр безопасности дорожного движения начал работать 21 августа 2020 года на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", став 40-м в России.

СПРАВКА
Проект "Лаборатория безопасности" реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", разработанного согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph