Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе Общество

Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе

Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с этим в спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности ЧС.

Так, может быть увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты.

Также из-за жары увеличивается вероятность чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов. Возможно отключение электроэнергии в связи с перегревом трансформаторных подстанций, увеличение количества аварий на маломерных судах.