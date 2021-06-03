Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе
Жара до +35 ожидается 10 июля в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
В связи с этим в спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности ЧС.
Так, может быть увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты.
Также из-за жары увеличивается вероятность чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов. Возможно отключение электроэнергии в связи с перегревом трансформаторных подстанций, увеличение количества аварий на маломерных судах.
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