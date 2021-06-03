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Общество

Водоснабжение в Ворсме планируется наладить за счёт регионального бюджета

10 июля 2021 12:32  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Водоснабжение в Ворсме планируется наладить за счёт регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, губернатор Глеб Никитин поручил направить порядка 180 млн рублей на мероприятия по строительству нового водовода и резервуара чистой воды в Павловском районе. С его помощью снабжаются водой Ворсма и деревня Ясенцы. При этом к настоящему времени водовод пришёл в аварийное состояние. Отмечается, что увеличение давления в сети приводит к возникновению аварийных ситуаций и длительным срокам восстановления подачи воды потребителям.

"Решить проблему водоснабжения в Ворсме планируется за счет регионального бюджета. Около 20 тыс. человек регулярно испытывает сложности с водоснабжением. Поступает немало жалоб. Проблемы возникают и в учреждениях социальной сферы. Теперь этот вопрос можно будет решить окончательно", - прокомментировал Глеб Никитин.

Администрацией Павловского округа разработан проект на выполнение необходимых мероприятий, получено положительное заключение госэкспертизы.

Стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 180 млн рублей. Предполагается, что выделение средств будет производиться в течение трёх лет.

Также Глеб Никитин поручил министру сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николаю Денисову проработать вопрос о возобновлении самостоятельного водозабора местной птицефабрикой.

Как уточнили в Центре управления регионом только за последний месяц из социальных сетей, в том числе из Инстаграм-аккаунта Глеба Никитина, поступило более 50 сообщений от жителей Ворсмы по этой теме. Местный водоканал организовывал подвоз воды, однако проблему необходимо было решать комплексно.

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Теги:
водопровод
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