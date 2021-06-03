Мужчина утонул в нижегородском озере "Больничное" Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина утонул в нижегородском озере "Больничное". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошёл около 12:20 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Тело 33-летнего мужчины извлекли из воды водолазы аварийно-спасательного отряда муниципального управления ГО ЧС.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели.