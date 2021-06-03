НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Мужчина погиб в утонувшем в Пьяне Renault Logan. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла около 14:50 10 июля в селе Можаров Майдан Пильнинского района.
В реку Пьяна съехал Renault Logan. Транспортное средство затонуло. 71-летний водитель погиб.
Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливается. На место было направлено пожарно-спасательное подразделение: три человека личного состава и одна единица техники, а также сотрудники ГИБДД.
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