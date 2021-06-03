НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Маленький ребёнок в Выксе получил травму на детской площадке. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно информации, мальчик катался на качелях, но оборвалось крепление, и ребёнок был ранен.
Организована прокурорская проверка. В частности, специалисты надзорного органа установят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка безопасности оказываемых услуг.
При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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