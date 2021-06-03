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Маленький ребёнок в Выксе получил травму на детской площадке

10 июля 2021 18:49  [109]

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Маленький ребёнок в Выксе получил травму на детской площадке. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, мальчик катался на качелях, но оборвалось крепление, и ребёнок был ранен.

Организована прокурорская проверка. В частности, специалисты надзорного органа установят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка безопасности оказываемых услуг.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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Теги:
Дети Прокуратура
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