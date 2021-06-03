Труп нашли в Силикатном озере в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Труп нашли в Силикатном озере в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, в Силикатном озере в Сормовском районе обнаружен мертвый мужчина.

Труп был вытащен на берег. В операции, проходившей 11 июля, были задействованы водолазы аварийно-спасательного отряда МКУ "Управление ГОЧС г. Н.Новгорода".

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 33-летний мужчина утонул в озере "Больничное" в Канавине.