Бетон – назначение, характеристики, область применения

Бетон без преувеличения можно назвать основным конструкционным строительным материалом. Его прочность позволяет отнести изделия из бетона к разряду группы строительных материалов, называемых искусственными строительными камнями. Состав и назначение. Изготавливают бетонные изделия из смеси на основе вяжущего, воды, наполнителя и добавок, улучшающих необходимые для определенной конструкции свойства. Например компания https://gorizontbeton.ru/ производит несколько видов этого сырья.

С помощью добавок бетонные изделия можно сделать: - морозостойкими; - водонепроницаемыми; - износостойкими; - жаропрочными. Добавки вносятся в основной состав бетонной смеси, в который входят: - цемент; - песок; - щебень или гравий; - вода. Есть сырье, не содержащее гравия и щебня или, наоборот, имеющие в своем составе гипс, известь. Вместо гравия и щебня в качестве наполнителей могут использоваться туф или пемза, что сделает изделия более легкими, а также придает им более высокие теплоизолирующие свойства. В бетон добавляют металлические изделия для придания ему более высокой прочности, древесину, синтетические волокна, полимеры, смолы. Применяется он в строительстве повсеместно. Без него не обходится ни один фундамент многоэтажных зданий и сооружений, им облицовывают набережные, применяют его при строительстве причалов. Лучшие автотрассы также выполняют с облицовкой бетонными плитами. Продукция, которая относится к группе легких бетонов, применяют в качестве утеплителя стен.

Характеристики

Главная характеристика этого строительного материала – его прочность. Прочность придает цемент. Чем выше содержание цемента в бетонной смеси, тем прочнее получается из нее бетонное изделие. От прочности зависит такая его характеристика, как износостойкость. Прочные бетоны имеют высокую износостойкость. Вторая по важности характеристика бетона – его плотность. Именно от величины плотности бетоны делятся на тяжелые и легкие. От плотности зависит прочность изделия из бетона на сжатие, морозостойкость, водостойкость. Бетоны с высокой плотностью мало впитывают воду и обладают высокой морозостойкостью. Еще одной очень важной характеристикой бетона является то, как быстро он твердеет. Это называется скоростью набора прочности. От этой скорости зависит длительность строительства здания или сооружения. Обычный бетон набирает полную прочность за месяц. Большое влияние имеет на скорость затвердевания бетона температура воздуха и его влажность. Чем холоднее воздух, тем медленнее застывает бетон. При высоких температурах воздуха бетон быстро теряет воду. Это приводит к тому, что процесс набора прочности полностью прекращается, и изделие получается непрочным. Изделия из бетона являются основой конструкции зданий, от которых требуется высокая прочность. Например, высотные здания, корпуса атомных электростанций, мосты. И пока этому материалу нет альтернативы в массовом и специальном строительстве.

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